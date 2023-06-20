Даниэль Риккардо: «Возвращение в основу «Ред Булл» стало бы сказочным завершением карьеры»

Теги Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Даниэль Риккардо Авто

Даниэль Риккардо с радостью вернулся бы в кокпит «Ред Булл».

В нынешнем сезоне австралиец является третьим пилотом команды. Риккардо порассуждал о том, как здорово было бы снова стать основным гонщиком.

«Для меня это было бы как сказка. Честно говоря, это стало бы сказочным завершением карьеры – здесь, если бы я смог сделать это по-своему.

Но посмотрим. Наверное, мне придется пробиваться, но было бы очень приятно вернуться», – сообщил Риккардо.

Препятствием для Даниэля может стать тот факт, что контракт с Серхио Пересом истекает лишь в конце следующего сезона.

Дэн также высказался о возможности получить место на решетке «Формулы-1» в 2024 году:

«Я знаю, что могу вернуться как более совершенная версия себя».

Риккардо прокомментирует три Гран-при на ESPN

3 комментария

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Armeec1991
Сменить Переса в 24-м и дать Росберга? Эх, мечты мечты
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Luca di Montezemolo
Чел ушел с ньюивозки сам, заработал бабла может побольше чем в рб, пару подиумов и 1 победу и теперь сидит 3 пилотом и надеется что освободится место, и мне ещё доказывали и не раз, что правильно сделал, рискнул и не фортануло, хотя свалить от самого гениального строителя самовозов в истории, это покруче ошибок Алонсо с выборами команд, кстати дохтур ему напихал недавно, сказал что он сливает на симуляторе обоим пилотам.
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Alesha_451
Лучше Цуноду чисто по приколу попробовать
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