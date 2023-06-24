Питер Уиндзор: «Выступления Стролла многое говорят об Алонсо, но мало что – о Феттеле»

Питер Уиндзор оценил результаты Ланса Стролла в паре с Фернандо Алонсо.

Британский журналист считает, что Ланс никогда не выглядел так слабо на фоне напарника. В то же время Уиндзор призвал не делать далеко идущих выводов о экс-пилоте «Астон Мартин» Себастьяне Феттеле – до сезона-2023 Стролл гонялся увереннее.

«На самом деле в борьбе с Алонсо он смотрится хуже, c любым другим напарником, так ведь? Это многое говорит о , но мало что – о », – заявил бывший менеджер команд «Формулы-1» на своем ютуб-канале.

Уиндзор также поделился мнением о том, может ли владелец «Астон Мартин» Лоренс Стролл заменить сына на более сильного пилота:

«Будет забавно, если скажет своему старику, что уходит из «Астон Мартин» и будет выступать, не знаю, за кого угодно, за « ». Пусть старик управляет командой, которую создал и купил только ради того, чтобы его сын гонялся. Будет смешно.

Но нет, не думаю, что это случится. Единственная причина, почему Лоренс Стролл купил команду и создал всю структуру, заключается в том, чтобы дать своему сыну Лансу возможность выступать. Не уверен, что Ланс получил бы место где-то еще, вот и все».

На счету Алонсо шесть подиумов и 117 очков в 2023 году, Стролл ни разу не попадал в топ-3 и заработал 37 баллов.

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