Риккардо и «Ред Булл» открыты к переходу Даниэля в «Альфа Таури» (Лоренс Барретто)

Теги возможные переходы Ред Булл Уильямс Альфа Таури Формула-1 Серхио Перес Даниэль Риккардо Хаас Ник де Врис Юки Цунода Авто

Даниэль Риккардо может продолжить карьеру в «Альфа Таури».

В 2023 году австралиец занимает должность третьего пилота «Ред Булл». Дэн упоминал, что возвращение в основу команды стало бы «сказочным» завершением карьеры.

При этом существуют и другие опции. Переход в «Альфа Таури» в 2024-м является реальным вариантом, утверждает журналист официального сайта «Формулы-1» Лоренс Барретто со ссылкой на собственные источники. И Риккардо, и «Ред Булл» «открыты к такой перестановке».

Барретто отмечает, что успех в «Альфа Таури» – предполагается, что Риккардо заменит Ника де Вриса и станет напарником Юки Цуноды – предоставит «Ред Булл» шанс повысить Даниэля до главной команды в 2025 году. Контракт чемпионов мира с Серхио Пересом истекает в конце сезона-2024.

Если же Риккардо захочет вновь покинуть систему «Ред Булл», то может оказаться в команде вроде «Уильямса» или «Хааса», перейти откуда в топ-коллектив будет труднее, рассуждает журналист.

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