Гельмут Марко: «У «Феррари» была быстрейшая машина в Канаде. Ферстаппену придется нелегко, если Леклер стартует с 1-го или 2-го ряда в Австрии»

Гельмут Марко считает «Феррари» основным соперником «Ред Булл» на Гран-при Австрии.

Советник «Ред Булл» полагает, что Скудерия не реализовала потенциал машины на . На домашней для трассе способен конкурировать с .

«101-я победа «Ред Булл»? Посмотрим. Вот что в Монреале пошло не так: у «Феррари» была быстрейшая машина.

«Ред Булл Ринг» ей подойдет. Если Леклер стартует с первого или второго ряда, Максу придется непросто», – сообщил Гельмут.

Этап в Шпильберге состоится с 30 июня по 2 июля.

«Феррари» запрыгнула в топ-5 на смелой стратегии – благодаря доверию гонщикам. Подход изменился буквально за ночь

«Ред Булл» выиграл 100-ю гонку «Ф-1», а Ферстаппен догнал Айртона Сенну. История!