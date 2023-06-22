Гельмут Марко: «У «Феррари» была быстрейшая машина в Канаде. Ферстаппену придется нелегко, если Леклер стартует с 1-го или 2-го ряда в Австрии»
Гельмут Марко считает «Феррари» основным соперником «Ред Булл» на Гран-при Австрии.
Советник «Ред Булл» полагает, что Скудерия не реализовала потенциал машины на Гран-при Канады. На домашней для Марко трассе Шарль Леклер способен конкурировать с Максом Ферстаппеном.
«101-я победа «Ред Булл»? Посмотрим. Вот что в Монреале пошло не так: у «Феррари» была быстрейшая машина.
«Ред Булл Ринг» ей подойдет. Если Леклер стартует с первого или второго ряда, Максу придется непросто», – сообщил Гельмут.
Этап в Шпильберге состоится с 30 июня по 2 июля.
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