Гельмут Марко: «У «Феррари» была быстрейшая машина в Канаде. Ферстаппену придется нелегко, если Леклер стартует с 1-го или 2-го ряда в Австрии»

Теги Гран-при Канады Феррари Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Гран-при Австрии Макс Ферстаппен Шарль Леклер Авто

Гельмут Марко считает «Феррари» основным соперником «Ред Булл» на Гран-при Австрии.

Советник «Ред Булл» полагает, что Скудерия не реализовала потенциал машины на Гран-при Канады. На домашней для Марко трассе Шарль Леклер способен конкурировать с Максом Ферстаппеном.

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«Ред Булл Ринг» ей подойдет. Если Леклер стартует с первого или второго ряда, Максу придется непросто», – сообщил Гельмут.

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6 комментариев

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Alexandr Tarakanoff
Ответ Dorogozhich G
О, начинается, мы вторые по скорости в пелетоне
Рб никогда такого не говорили. И у Феррари действительно был очень приличный гоночный темп. А так же хорошо работали и сохранялись шины.
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Dorogozhich G
О, начинается, мы вторые по скорости в пелетоне
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Орбит Орбит
Феррари с начала сегодня по чистой скорости чуть быстрее Астонов и Мерсов смотрится, которые и в квалификациях и в гонках были в десятке друг от друга, но те лучше с шинами работали. если Феррари это преодолели, тот именно они будут четко второй машиной.
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KMR
Я бы больше думал об Алонсо
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Иван Алейников
Ответ Dorogozhich G
О, начинается, мы вторые по скорости в пелетоне
У фур есть потенциал и он говорит не без оснований. Тут главный вопрос в износе шин, удалось ли с ним справиться.
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Дмитрий Дудников
Ответ Иван Алейников
У фур есть потенциал и он говорит не без оснований. Тут главный вопрос в износе шин, удалось ли с ним справиться.
Хотелось бы, скоро узнаем. Я хоть и не ругал стратегов Феррари, но, как и многие, решил, что они снова ошиблись. А оказалось, что с резиной и темпом было всё норм.
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