Гельмут Марко о конкуренции: «Единственные, кто заставляет Ферстаппена нервничать – два великих гонщика, которым на двоих больше 80 лет: Алонсо и Хэмилтон»

Теги Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Макс Ферстаппен Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко отпустил шпильку в адрес молодых гонщиков «Формулы-1».

Марко указал на то, что серьезную конкуренцию в гонках Ферстаппену в этом сезоне составляют только два ветерана «Формулы-1» – Фернандо Алонсо и Льюис Хэмилтон.

«Мне кажется, некоторым молодым людям должно быть стыдно за себя. Единственные, кто хоть как-то заставляет Ферстаппена нервничать – это два великих гонщика, которым на двоих уже больше 80 лет: Фернандо Алонсо и Льюис Хэмилтон», – заявил Марко.

Хэмилтон обставил Алонсо на старте и подначивает: «Сдает в реакции». Моментальный ответ: «До следующей гонки!»

5 комментариев

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d_kdc
Жестоко, но правда.

Рассел в этом году сник, Феррари вышли на новый уровень безумия, а Перес только на уличных трассах показал достойный уровень.
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Minuvert
Гельмут Марко, которому самому 80 лет, единственный, кто заставляет нервничать молодых пилотов, большая часть из которых из системы РБ
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DonaldBrashear 2.0
сразу было понятно, что из молодого поколения Макс только чемпион по характеру.

Рассел, Норрис, Лэклер - хорошие гонщики, но не чемпионы. Может быть, и выиграют титул однажды, но великими им не стать равно.
Чуть что идет не так - они начинают нервничать, сдаваться, искать оправдания и прочее. Макс всегда боролся до последнего с первой же гонки в Ф1, поэтому и чемпион и в будущем будет великим.
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Ват-сон
с арифметикой немного того, но в целом шутка удалась)
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Paninaro
Ответ DonaldBrashear 2.0
сразу было понятно, что из молодого поколения Макс только чемпион по характеру. Рассел, Норрис, Лэклер - хорошие гонщики, но не чемпионы. Может быть, и выиграют титул однажды, но великими им не стать равно. Чуть что идет не так - они начинают нервничать, сдаваться, искать оправдания и прочее. Макс всегда боролся до последнего с первой же гонки в Ф1, поэтому и чемпион и в будущем будет великим.
Смешной пост. 6 лет твой голландец болтался в середнячках, проиграв пару сезонов Дэну, выгонялся с подиума неоднократно, заработал унизительное прозвище. Пока не сел в 21 в лучшую машину, а в 22-23 лютейший самовоз.
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