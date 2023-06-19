Гельмут Марко о конкуренции: «Единственные, кто заставляет Ферстаппена нервничать – два великих гонщика, которым на двоих больше 80 лет: Алонсо и Хэмилтон»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко отпустил шпильку в адрес молодых гонщиков «Формулы-1».
Марко указал на то, что серьезную конкуренцию в гонках Ферстаппену в этом сезоне составляют только два ветерана «Формулы-1» – Фернандо Алонсо и Льюис Хэмилтон.
«Мне кажется, некоторым молодым людям должно быть стыдно за себя. Единственные, кто хоть как-то заставляет Ферстаппена нервничать – это два великих гонщика, которым на двоих уже больше 80 лет: Фернандо Алонсо и Льюис Хэмилтон», – заявил Марко.
Хэмилтон обставил Алонсо на старте и подначивает: «Сдает в реакции». Моментальный ответ: «До следующей гонки!»
Рассел в этом году сник, Феррари вышли на новый уровень безумия, а Перес только на уличных трассах показал достойный уровень.
Рассел, Норрис, Лэклер - хорошие гонщики, но не чемпионы. Может быть, и выиграют титул однажды, но великими им не стать равно.
Чуть что идет не так - они начинают нервничать, сдаваться, искать оправдания и прочее. Макс всегда боролся до последнего с первой же гонки в Ф1, поэтому и чемпион и в будущем будет великим.