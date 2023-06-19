Гельмут Марко о конкуренции: «Единственные, кто заставляет Ферстаппена нервничать – два великих гонщика, которым на двоих больше 80 лет: Алонсо и Хэмилтон»

Советник « » отпустил шпильку в адрес молодых гонщиков «Формулы-1».

Марко указал на то, что серьезную конкуренцию в гонках в этом сезоне составляют только два ветерана «Формулы-1» – Фернандо Алонсо и Льюис Хэмилтон.

«Мне кажется, некоторым молодым людям должно быть стыдно за себя. Единственные, кто хоть как-то заставляет Ферстаппена нервничать – это два великих гонщика, которым на двоих уже больше 80 лет: и », – заявил Марко.

Хэмилтон обставил Алонсо на старте и подначивает: «Сдает в реакции». Моментальный ответ: «До следующей гонки!»