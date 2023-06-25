Гельмут Марко: «Риккардо проведет за рулем «Ред Булл» три дня тестов – мы сможем оценить его текущие возможности»

Советник «Ред Булл» рассказал, что команда оценит текущие возможности на трехдневных тестах «Пирелли».

Тесты запланированы на неделе после и пройдут на « »:

«Риккардо проведет за рулем болида три дня на шинных тестах, которые мы проведем после этапа на «Сильверстоуне», и тогда мы сможем оценить его текущие возможности».

В контексте перспектив Риккардо оказался в основном составе «Ред Булл» Марко отметил, что команда должна быть готова к любым вариантам развития событий и в любом случае подыскивать возможную замену для , который проводит за команду уже свой третий сезон:

«Изначальной целью Серхио было провести в «Ред Булл» два или три года. То есть можно сказать, что он уже провел за «Ред Булл» больше времени, чем планировал. Нам же просто иметь несколько вариантов на случай, если придется искать ему преемника».

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