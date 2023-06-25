Гельмут Марко: «Риккардо проведет за рулем «Ред Булл» три дня тестов – мы сможем оценить его текущие возможности»

Теги Гран-при Великобритании Ред Булл тесты Формула-1 Сильверстоун Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Даниэль Риккардо Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассказал, что команда оценит текущие возможности Даниэля Риккардо на трехдневных тестах «Пирелли».

Тесты запланированы на неделе после Гран-при Великобритании и пройдут на «Сильверстоуне»:

«Риккардо проведет за рулем болида три дня на шинных тестах, которые мы проведем после этапа на «Сильверстоуне», и тогда мы сможем оценить его текущие возможности».

В контексте перспектив Риккардо оказался в основном составе «Ред Булл» Марко отметил, что команда должна быть готова к любым вариантам развития событий и в любом случае подыскивать возможную замену для Переса, который проводит за команду уже свой третий сезон:

«Изначальной целью Серхио было провести в «Ред Булл» два или три года. То есть можно сказать, что он уже провел за «Ред Булл» больше времени, чем планировал. Нам же просто иметь несколько вариантов на случай, если придется искать ему преемника».

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10 комментариев

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Владимир Вербицкий
Ответ Великий Алонсо
Риккардо последний сезон Норрису в нули сливал, он конечно парень весёлый и интересный, но что касается конкуренции, то он её не составит Ферстаппену 100%
Им не нужен конкурент Максу, им нужен крепкий номер два, который будет регулярно подниматься на подиум.
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Мадина Уйгурова
под Пересом зашатался кокпит..
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Великий Алонсо
Риккардо последний сезон Норрису в нули сливал, он конечно парень весёлый и интересный, но что касается конкуренции, то он её не составит Ферстаппену 100%
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Флэшбеки Алонсо
Если что, у Переса контракт на 2024-й в том числе:)
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hypnotoad94
Перес ладно, а Де Вриса подвинуть могут, всё равно он случайно оказался в ф1, а там уж в боевых условиях смотреть на уровень Дэна на фоне Цуноды.
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hypnotoad94
Ответ Флэшбеки Алонсо
Если что, у Переса контракт на 2024-й в том числе:)
Это никогда никого не останавливало, тем более, в Ф1)
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Флэшбеки Алонсо
Ответ hypnotoad94
Это никогда никого не останавливало, тем более, в Ф1)
Никто не спорит, просто для информации:)
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El_loco_97
Ответ Флэшбеки Алонсо
Если что, у Переса контракт на 2024-й в том числе:)
Да ему не привыкать, у него в Рейсинг Пойнте был свежий контракт на три года, а потом на горизонте появился Феттель)
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