Крис Хемсворт: «Я без ума от Ферстаппена»

Теги Гран-при Японии Ред Булл Формула-1 Джеймс Хант Макс Ферстаппен Крис Хемсворт Авто

Звезда Marvel Крис Хемсворт рассказал, что является поклонником Макса Ферстаппена.

«Знаю ли я что-нибудь о «Ф-1»? Ну, я знаю только «Ред Булл». Я без ума от Ферстаппена.

Мы в Marvel все его знаем, мы смотрели гонку в Сузуке 2022 года у меня дома», – сообщил австралийский актер в подкасте Heavyweight.

В фильме «Гонка» Хемсворт играл чемпиона «Формулы-1» 1976 года Джеймса Ханта.

«Ред Булл» выиграл 100-ю гонку «Ф-1», а Ферстаппен догнал Айртона Сенну. История!

1 комментарий

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Minuvert
Брэд Питт через пару лет: "Что я знаю о Ф1? Ну я знаю Мерседес и без ума от Хэмилтона"
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