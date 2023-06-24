Крис Хемсворт: «Я без ума от Ферстаппена»

Звезда Marvel Крис Хемсворт рассказал, что является поклонником Макса Ферстаппена.

«Знаю ли я что-нибудь о «Ф-1»? Ну, я знаю только «Ред Булл». Я без ума от .

Мы в Marvel все его знаем, мы смотрели гонку в Сузуке 2022 года у меня дома», – сообщил австралийский актер в подкасте Heavyweight.

В фильме «Гонка» Хемсворт играл чемпиона «Формулы-1» 1976 года .

«Ред Булл» выиграл 100-ю гонку «Ф-1», а Ферстаппен догнал Айртона Сенну. История!