Эстебан Окон: «Вполне могу представить себя сражающимся с Ферстаппеном за чемпионский титул – на одинаковых машинах»

Пилот « » выразил уверенность в том, что смог бы бороться с за чемпионский титул, располагая равными машинами.

До «Формулы-1» Окон и Ферстаппен вместе выступали в «Формуле-3», где Эстебану удалось выиграть чемпионский титул, а Ферстаппен закончил сезон на третьем месте.

«Я вполне могу представить себя сражающимся с Ферстаппеном за чемпионский титул – если у нас будут одинаковые машины. Макс сейчас отлично выступает, он доминирует с « », но лично мне все равно, кто является соперником. Я хочу бороться за чемпионский титул, я всегда в себя верил. Да, впереди еще очень долгий путь, но моя цель по-прежнему стать чемпионом «Ф-1».

Что касается моего стиля пилотажа, то я не хочу, чтобы люди считали меня каким-то крутым, жестким парнем. Но в то же время на трассе я не собираюсь вести себя мило. Да, у меня довольно жесткий стиль борьбы на трассе, но меня все устраивает», – рассказал Окон.

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