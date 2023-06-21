Эстебан Окон: «Вполне могу представить себя сражающимся с Ферстаппеном за чемпионский титул – на одинаковых машинах»

Теги Ред Булл Формула-1 Эстебан Окон Макс Ферстаппен Альпин Авто

Пилот «Альпин» Эстебан Окон выразил уверенность в том, что смог бы бороться с Максом Ферстаппеном за чемпионский титул, располагая равными машинами.

До «Формулы-1» Окон и Ферстаппен вместе выступали в «Формуле-3», где Эстебану удалось выиграть чемпионский титул, а Ферстаппен закончил сезон на третьем месте.

«Я вполне могу представить себя сражающимся с Ферстаппеном за чемпионский титул – если у нас будут одинаковые машины. Макс сейчас отлично выступает, он доминирует с «Ред Булл», но лично мне все равно, кто является соперником. Я хочу бороться за чемпионский титул, я всегда в себя верил. Да, впереди еще очень долгий путь, но моя цель по-прежнему стать чемпионом «Ф-1».

Что касается моего стиля пилотажа, то я не хочу, чтобы люди считали меня каким-то крутым, жестким парнем. Но в то же время на трассе я не собираюсь вести себя мило. Да, у меня довольно жесткий стиль борьбы на трассе, но меня все устраивает», – рассказал Окон.

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16 комментариев

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Мурад Гамидов
Окону только представлять и остаётся
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Сергей Богатырёв
Ответ Самая быстрая булочка в мире
В Ф3 Окон бельгийца уделал, тот до сих пор на него зуб точит. Даже морду как-то набить пытался
Я не уверен, что Макс сможет морду набить даже Цуноде.
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Великий Алонсо
Просто клоун, добавить нечего. Окон середняк, какой Ферстаппен?
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Самая быстрая булочка в мире
Ответ Сергей Богатырёв
Я не уверен, что Макс сможет морду набить даже Цуноде.
Хз, он вроде боевыми искуствами занимается иногда, не Квяк, конечно, но карлика точно побьёт
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