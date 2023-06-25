MotoGP. Гран-при Нидерландов. Баньяя выиграл гонку, Беццекки – 2-й, Алеш Эспаргаро – 3-й

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Пилот «Дукати» Франческо Баньяя выиграл Гран-при Нидерландов. Для итальянского гонщика эта победа стала уже четвертой в нынешнем сезоне

Плотная борьба велась до самого финиша, где Баньяя сумел обойти Марко Беццекки. Третьим должен был финишировать Брэд Биндер, но гонщик «КТМ» срезал шикану* на последнем круге и уступил последнюю строчку на подиуме Алешу Эспаргаро.

MotoGP
Гран-при Нидерландов
Ассен
25 июня 2023 года
Гонка
 
1. Франческо Баньяя («Дукати») – 40.37,640
2. Марко Беццекки («ВР46») +1,223
3. Алеш Эспаргаро («Априлия») +1,925
4. Брэд Биндер («КТМ») +1,528*
5. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +1,934
6. Алекс Маркес («Грезини») +12,437
7. Лука Марини («ВР46») +14,174
8. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») +14,616
9. Франко Морбиделли («Ямаха») +29,335
10. Аугусто Фернандес («Гасгас») +33,736
11. Лоренцо Савадорим («Априлия») +35,084
12. Рауль Фернандес («РНФ») +39.622
13. Штефан Брадль («ЛЧР Хонда») +42,504
14. Йонас Фольгер («Гасгас») +45,609
 
Сошли:
 
Фабио ди Джанантонио («Грезини»)
Икер Лекуона («Хонда»)
Мигел Оливейра («РНФ»)
Энеа Бастианини («Дукати»)
Маверик Виньялес («Априлия»)
Жоан Зарко («Прамак-Дукати»)
Фабио Куартараро («Ямаха»)
Джек Миллер («КТМ»)
 

3 комментария

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Luca di Montezemolo
Довольно скучно , прошлая гонка интереснее была, ну вот о чем я и говорил, то беццеки едет, то Мартин, иногда биндер, соперника у баньяя нет, масленков позабавил, временный камикадзе стучит по Хонде , он рассказывает как тот счастлив, и не сразу заметил как тот счастливо в боксы ведро привёз.
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Last Light
Вот это Биндер умудрился дважды вляпаться в одно и то же месте. Там реально миллиметр был, но правила есть правила. Мне другое интересно. Я может не обратил внимание, но разве у Биндера было предупреждение за трэк лимит? А если не было, то почему ему сразу минус позицию? Неужели судьи посчитали, что этот миллиметр помог ему сохранить позицию по отношению к Алешу... или на такие случаи есть отдельное правило какое-то?
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Birdman
У биндера же это было только первое предупреждение или из-за того что последний круг то штраф?! Какое он там преимущество получил из-за этих миллиметров не понимаю... Акоста длинный круг в мото2 срезал, никто и слова не сказал.
Пекко в целом ничего не показав, а просто стабильно ехав каждый круг забрал простую победу
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