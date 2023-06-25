MotoGP. Гран-при Нидерландов. Баньяя выиграл гонку, Беццекки – 2-й, Алеш Эспаргаро – 3-й

Пилот «Дукати» Франческо Баньяя выиграл Гран-при Нидерландов. Для итальянского гонщика эта победа стала уже четвертой в нынешнем сезоне

Плотная борьба велась до самого финиша, где Баньяя сумел обойти Марко Беццекки. Третьим должен был финишировать Брэд Биндер, но гонщик «КТМ» срезал шикану* на последнем круге и уступил последнюю строчку на подиуме Алешу Эспаргаро.

MotoGP

Гран-при Нидерландов

Ассен

25 июня 2023 года

Гонка

1. Франческо Баньяя («Дукати») – 40.37,640

2. Марко Беццекки («ВР46») +1,223

3. Алеш Эспаргаро («Априлия») +1,925

4. Брэд Биндер («КТМ») +1,528*

5. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +1,934

6. Алекс Маркес («Грезини») +12,437

7. Лука Марини («ВР46») +14,174

8. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») +14,616

9. Франко Морбиделли («Ямаха») +29,335

10. Аугусто Фернандес («Гасгас») +33,736

11. Лоренцо Савадорим («Априлия») +35,084

12. Рауль Фернандес («РНФ») +39.622

13. Штефан Брадль («ЛЧР Хонда») +42,504

14. Йонас Фольгер («Гасгас») +45,609

Сошли:

Фабио ди Джанантонио («Грезини»)

Икер Лекуона («Хонда»)

Мигел Оливейра («РНФ»)

Энеа Бастианини («Дукати»)

Маверик Виньялес («Априлия»)

Жоан Зарко («Прамак-Дукати»)

Фабио Куартараро («Ямаха»)

Джек Миллер («КТМ»)