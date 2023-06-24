MotoGP. Гран-при Нидерландов. Беццекки выиграл спринт, Баньяя – 2-й, Куартараро – 3-й

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Гонщик «ВР46» Марко Беццекки выиграл спринт на Гран-при Нидерландов MotoGP.

Беццекки начал заезд с поула, упустил лидерство на старте, но затем вернулся на первое место в борьбе с чемпионом и лидером сезона Франческо Баньяей – пилот «Дукати» завершил гонку вторым.

Третьим финишную черту пересек гонщик «КТМ» Брэд Биндер, однако штраф за выезд за пределы трассы опустил его на пятую позицию, а на подиум поднялся пилот «Ямахи» Фабио Куартараро.

Гран-при Нидерландов
Ассен
24 июня 2023 года
Спринт
 
1. Марко Беццекки («ВР46») – 13 кругов
2. Франческо Баньяя («Дукати») +1,294
3. Фабио Куартараро («Ямаха») +1,872
4. Алеш Эспаргаро («Априлия») +2,245
5. Брэд Биндер («КТМ») +4,582
6. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +5,036
7. Маверик Виньялес («Априлия») +5,876
8. Лука Марини («ВР46») +10,056
9. Энеа Бастианини («Дукати») +10,102
10. Алекс Маркес («Грезини») +10,525
11. Джек Миллер («КТМ») +11,191
12. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») +11,473
13. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +15,439
14. Аугусто Фернандес («Гасгас») +17,754
15. Франко Морбиделли («Ямаха») +19,508
16. Лоренцо Савадори («Априлия») +19,508
17. Марк Маркес («Хонда») +19,916
18. Рауль Фернандес («РНФ») +20,583
19. Мигел Оливейра («РНФ») +24,269
20. Икер Лекуона («Хонда») +24,727
21. Йонас Фольгер («Гасгас») +32,056
22. Штефан Брадль («ЛЧР Хонда») +35,372
 
Сошел:
 
Фабио ди Джанантонио («Грезини»)
 
Положение в чемпионате
Топ-5
 
1. Франческо Баньяя – 169 очков
2. Хорхе Мартин – 148
3. Марко Беццекки – 138
4. Жоан Зарко – 109
5. Брэд Биндер – 101
 

MotoGP. Гран-при Нидерландов. Беццекки выиграл квалификацию, Баньяя – 2-й, Марини – 3-й

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