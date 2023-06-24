MotoGP. Гран-при Нидерландов. Беццекки выиграл спринт, Баньяя – 2-й, Куартараро – 3-й

Гонщик «ВР46» Марко Беццекки выиграл спринт на Гран-при Нидерландов MotoGP.

Беццекки начал заезд с поула, упустил лидерство на старте, но затем вернулся на первое место в борьбе с чемпионом и лидером сезона Франческо Баньяей – пилот «Дукати» завершил гонку вторым.

Третьим финишную черту пересек гонщик «КТМ» Брэд Биндер, однако штраф за выезд за пределы трассы опустил его на пятую позицию, а на подиум поднялся пилот «Ямахи» Фабио Куартараро.

Гран-при Нидерландов

Ассен

24 июня 2023 года

Спринт

1. Марко Беццекки («ВР46») – 13 кругов

2. Франческо Баньяя («Дукати») +1,294

3. Фабио Куартараро («Ямаха») +1,872

4. Алеш Эспаргаро («Априлия») +2,245

5. Брэд Биндер («КТМ») +4,582

6. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +5,036

7. Маверик Виньялес («Априлия») +5,876

8. Лука Марини («ВР46») +10,056

9. Энеа Бастианини («Дукати») +10,102

10. Алекс Маркес («Грезини») +10,525

11. Джек Миллер («КТМ») +11,191

12. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») +11,473

13. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +15,439

14. Аугусто Фернандес («Гасгас») +17,754

15. Франко Морбиделли («Ямаха») +19,508

16. Лоренцо Савадори («Априлия») +19,508

17. Марк Маркес («Хонда») +19,916

18. Рауль Фернандес («РНФ») +20,583

19. Мигел Оливейра («РНФ») +24,269

20. Икер Лекуона («Хонда») +24,727

21. Йонас Фольгер («Гасгас») +32,056

22. Штефан Брадль («ЛЧР Хонда») +35,372

Сошел:

Фабио ди Джанантонио («Грезини»)

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Франческо Баньяя – 169 очков

2. Хорхе Мартин – 148

3. Марко Беццекки – 138

4. Жоан Зарко – 109

5. Брэд Биндер – 101

MotoGP. Гран-при Нидерландов. Беццекки выиграл квалификацию, Баньяя – 2-й, Марини – 3-й

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