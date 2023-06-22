Ральф Шумахер: «Переход Леклера в пару к Алонсо в «Астон Мартин» стал бы логичным вариантом для Шарля»

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Ральф Шумахер считает, что Шарль Леклер может продолжить карьеру в «Астон Мартин».

По версии эксперта немецкого Sky и бывшего пилота «Формулы-1», владелец команды Лоренс Стролл способен заменить своего сына Ланса на гонщика «Феррари».

«Пока потенциальными вариантами [для Леклера] были только «Мерседес» и «Ред Булл». В данный момент «Мерседес» не вполне доступен – можно с уверенностью предположить, что Хэмилтон останется.

Но я считаю, что сильным претендентом также является «Астон Мартин», да и команде надо смотреть по сторонам. Фернандо Алонсо после таких выступлений проведет еще год. Кто знает: сын не достигает целей на сезон, и в будущем, команде, возможно, понадобится еще один сильный пилот в пару к Фернандо Алонсо.

И для Шарля Леклера это тоже стало бы логичным вариантом, учитывая в том числе дальнейшее сотрудничество с «Хондой», – высказался Шумахер.

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12 комментариев

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Grigpar
Нет сына - нет команды. :)
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Luca di Montezemolo
Осталось только строллов выгнать из их команды, ральф конкурент вильнева по балобольству .
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うちはイタチ
ну да, Лоуренс ведь не для сына команду развивает
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Мадина Уйгурова
Ты просто хочешь Мика посадить в Феррари
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OnlyDendy
Тогда лучше Алонсо в Феррари
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Дмитрий Фурсов
Ответ うちはイタチ
ну да, Лоуренс ведь не для сына команду развивает
Мне кажется что Лоуренс все видит хорошо и четко, Алонсо показывает на каком уровне находится скилл сынули
Вопрос, кто Лоуренс больше - отец или бизнесмен
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Paninaro
Ответ Дмитрий Фурсов
Мне кажется что Лоуренс все видит хорошо и четко, Алонсо показывает на каком уровне находится скилл сынули Вопрос, кто Лоуренс больше - отец или бизнесмен
Сына можно пересадить в руководство, например.
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Mortimer1
Ответ Paninaro
Сына можно пересадить в руководство, например.
А сына спросить забыл?)
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Mortimer1
Ответ Дмитрий Фурсов
Мне кажется что Лоуренс все видит хорошо и четко, Алонсо показывает на каком уровне находится скилл сынули Вопрос, кто Лоуренс больше - отец или бизнесмен
Пока Стролл хочет гонять, под него всегда будет слот в АМ. Это очень глупый байт на то чтобы тырнуть сына)
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Minuvert
Ответ Мадина Уйгурова
Ты просто хочешь Мика посадить в Феррари
Кто ж его посадит? Он же памятник!
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Антон Якимцев
Ответ Minuvert
Кто ж его посадит? Он же памятник!
А ты тогда как встал вообще?
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