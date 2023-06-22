Ральф Шумахер: «Переход Леклера в пару к Алонсо в «Астон Мартин» стал бы логичным вариантом для Шарля»

Ральф Шумахер считает, что Шарль Леклер может продолжить карьеру в «Астон Мартин».

По версии эксперта немецкого Sky и бывшего пилота «Формулы-1», владелец команды Лоренс Стролл способен заменить своего сына на гонщика « ».

«Пока потенциальными вариантами [для Леклера] были только «Мерседес» и « ». В данный момент « » не вполне доступен – можно с уверенностью предположить, что Хэмилтон останется.

Но я считаю, что сильным претендентом также является «Астон Мартин», да и команде надо смотреть по сторонам. Фернандо Алонсо после таких выступлений проведет еще год. Кто знает: сын не достигает целей на сезон, и в будущем, команде, возможно, понадобится еще один сильный пилот в пару к .

И для Шарля Леклера это тоже стало бы логичным вариантом, учитывая в том числе дальнейшее сотрудничество с «Хондой», – высказался Шумахер.

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