Ральф Шумахер: «Переход Леклера в пару к Алонсо в «Астон Мартин» стал бы логичным вариантом для Шарля»
Ральф Шумахер считает, что Шарль Леклер может продолжить карьеру в «Астон Мартин».
По версии эксперта немецкого Sky и бывшего пилота «Формулы-1», владелец команды Лоренс Стролл способен заменить своего сына Ланса на гонщика «Феррари».
«Пока потенциальными вариантами [для Леклера] были только «Мерседес» и «Ред Булл». В данный момент «Мерседес» не вполне доступен – можно с уверенностью предположить, что Хэмилтон останется.
Но я считаю, что сильным претендентом также является «Астон Мартин», да и команде надо смотреть по сторонам. Фернандо Алонсо после таких выступлений проведет еще год. Кто знает: сын не достигает целей на сезон, и в будущем, команде, возможно, понадобится еще один сильный пилот в пару к Фернандо Алонсо.
И для Шарля Леклера это тоже стало бы логичным вариантом, учитывая в том числе дальнейшее сотрудничество с «Хондой», – высказался Шумахер.
Мик Шумахер о возвращении в «Ф-1»: «Увидимся очень скоро, самое позднее – в 2024-м»
Шарль Леклер: «Любой пилот «Ф-1» был бы рад Хэмилтону в качестве напарника»
Вопрос, кто Лоуренс больше - отец или бизнесмен