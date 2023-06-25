MotoGP. Марк Маркес снялся с Гран-при Нидерландов из-за перелома ребра

Теги чемпионат мира MotoGP Хонда MotoGP Гран-при Нидерландов MotoGP Марк Маркес Икер Лекуона Авто

Пилот «Хонды» Марк Маркес пропустит Гран-при Нидерландов.

Испанец принял решение сняться с гонки после того, как оценил свое физическое состояние в воскресенье утром. Причиной для снятия стал перелом ребра, полученный в аварии по ходу гоночного уик-энда в Германии, а также повреждение лодыжки.

В результате на Гран-при Нидерландов «Хонду» будет представлять только Икер Лекуона, который заменяет также травмированного Хоана Мира.

MotoGP. Марк Маркес выступит на Гран-при Нидерландов после перелома пальца, Мир и Ринс пропустят второй этап подряд

3 комментария

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never-ending
Да уж..Это просто жесть. Тут надо ещё саму Хонду снимать с чемпа
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Кирилл Конопельченко
Вы бы еще вечером написали про новость. Че за лопата отвечает за Moto GP? Почему новостей нет вообще, а если есть то с опозданием на несколько часов?
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Кирилл Конопельченко
Ответ never-ending
Да уж..Это просто жесть. Тут надо ещё саму Хонду снимать с чемпа
Давно пора это ведро сжечь.
Марк уже устал об этом говорить.
Байк хонды элементарно не безопасен даже на низких скоростях.
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