MotoGP. Марк Маркес снялся с Гран-при Нидерландов из-за перелома ребра
Пилот «Хонды» Марк Маркес пропустит Гран-при Нидерландов.
Испанец принял решение сняться с гонки после того, как оценил свое физическое состояние в воскресенье утром. Причиной для снятия стал перелом ребра, полученный в аварии по ходу гоночного уик-энда в Германии, а также повреждение лодыжки.
В результате на Гран-при Нидерландов «Хонду» будет представлять только Икер Лекуона, который заменяет также травмированного Хоана Мира.
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Марк уже устал об этом говорить.
Байк хонды элементарно не безопасен даже на низких скоростях.