MotoGP. Марк Маркес снялся с Гран-при Нидерландов из-за перелома ребра

Пилот «Хонды» Марк Маркес пропустит Гран-при Нидерландов.

Испанец принял решение сняться с гонки после того, как оценил свое физическое состояние в воскресенье утром. Причиной для снятия стал перелом ребра, полученный в аварии по ходу гоночного уик-энда в Германии, а также повреждение лодыжки.

В результате на Гран-при Нидерландов « » будет представлять только Икер Лекуона, который заменяет также травмированного Хоана Мира.

MotoGP. Марк Маркес выступит на Гран-при Нидерландов после перелома пальца, Мир и Ринс пропустят второй этап подряд