«Ред Булл» повторил лучший старт «Мерседеса» в истории – 8 побед подряд. До рекорда «Макларена»-1988 осталось выиграть 3 Гран-при

Теги Айртон Сенна Ален Прост Гран-при Канады Макларен Льюис Хэмилтон Ред Булл Гран-при Абу-Даби Формула-1 Гран-при Австрии Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

«Ред Булл» начал сезон-2023 с восьми побед подряд: шесть раз выиграл Макс Ферстаппен, дважды – Серхио Перес.

Всего команда из Милтон-Кейнса выиграла девять этапов подряд – серия стартовала на Гран-при Абу-Даби-2022.

Таким образом, в Канаде «Ред Булл» повторил лучший старт «Мерседеса» в истории. В 2019 году немецкий коллектив также выиграл восемь стартовых гонок усилиями Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса. Ту серию прервала победа Ферстаппена на Гран-при Австрии.

«Ред Булл» и «Мерседес» уступают по данному показателю лишь «Макларену»: Айртон Сенна и Ален Прост победили в 11 первых гонках сезона-1988.

«Ред Булл» выиграл 100-ю гонку «Ф-1», а Ферстаппен догнал Айртона Сенну. История!

2 комментария

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Эльдар Батыр
Ну тут особо нечего сказать, Ред Булл щас мега круты с Максом, который щас в пиковой форме, но опять же долголетняя проблема со 2 пилотом
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Рулон*Обоев
Сейчас опять понабегут инфантильные фанаты Макса и профлудят про "года доминирования Мерса".
Хотя вся статистика уже перебита в одни ворота.
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