«Ред Булл» повторил лучший старт «Мерседеса» в истории – 8 побед подряд. До рекорда «Макларена»-1988 осталось выиграть 3 Гран-при

«Ред Булл» начал сезон-2023 с восьми побед подряд: шесть раз выиграл , дважды – .

Всего команда из Милтон-Кейнса выиграла девять этапов подряд – серия стартовала на Гран-при Абу-Даби-2022.

Таким образом, в Канаде «Ред Булл» повторил лучший старт « » в истории. В 2019 году немецкий коллектив также выиграл восемь стартовых гонок усилиями и . Ту серию прервала победа Ферстаппена на Гран-при Австрии.

«Ред Булл» и «Мерседес» уступают по данному показателю лишь «Макларену»: Айртон Сенна и Ален Прост победили в 11 первых гонках сезона-1988.

«Ред Булл» выиграл 100-ю гонку «Ф-1», а Ферстаппен догнал Айртона Сенну. История!