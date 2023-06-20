«Ред Булл» повторил лучший старт «Мерседеса» в истории – 8 побед подряд. До рекорда «Макларена»-1988 осталось выиграть 3 Гран-при
«Ред Булл» начал сезон-2023 с восьми побед подряд: шесть раз выиграл Макс Ферстаппен, дважды – Серхио Перес.
Всего команда из Милтон-Кейнса выиграла девять этапов подряд – серия стартовала на Гран-при Абу-Даби-2022.
Таким образом, в Канаде «Ред Булл» повторил лучший старт «Мерседеса» в истории. В 2019 году немецкий коллектив также выиграл восемь стартовых гонок усилиями Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса. Ту серию прервала победа Ферстаппена на Гран-при Австрии.
«Ред Булл» и «Мерседес» уступают по данному показателю лишь «Макларену»: Айртон Сенна и Ален Прост победили в 11 первых гонках сезона-1988.
«Ред Булл» выиграл 100-ю гонку «Ф-1», а Ферстаппен догнал Айртона Сенну. История!
Хотя вся статистика уже перебита в одни ворота.