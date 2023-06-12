Историческая победа «Феррари» в Ле-Мане, сход Квята, Мазепина не пускают на переговоры с командами «Ф-1» в Великобританию и другие гоночные события недели
Sports.ru представляет дайджест ключевых событий «24 часов Ле-Мана», «Формулы-1» и других гоночных серий за прошедшую неделю.
1. «Феррари» выиграла безумные «24 часа Ле-Мана» впервые с 1965 года. Джовинацци, Калладо и Пьер Гвиди опередили «Тойоту», третье место занял «Кадиллак», поул завоевала другая «Феррари».
Леклер вживую наблюдал за победой Скудерии и не исключил, что проедет гонку в будущем, его экс-напарник Джовинацци высказался о вере в свой талант.
Квят, выступавший в LMP2 за «Прему», сошел после аварии на ночном отрезке. «Болезненная ошибка», – прокомментировал инцидент Даниил.
2. Суд отказал Мазепину во въезде в Великобританию для переговоров с командами «Формулы-1».
3. «Ф-1» не вернется в ЮАР из-за сотрудничества страны с Россией, сообщает RacingNews365.
4. Откровения Ферстаппена: назвал качество, отличающее его и Алонсо от Хэмилтона, заявил, что «достиг в «Ф-1» всего» и признался, что никогда не думал о семи или восьми титулах.
5. «Бриджстоун» заявился на тендер на поставку шин в «Ф-1» с 2025 года.
6. Гран-при Бельгии и Гран-при Нидерландов должны чередоваться в календаре с 2024 года, окончательные переговоры по данному вопросу пройдут в ближайшие дни.
7. Алонсо рассчитывает «сокрушить «Мерседес» на Гран-при Канады.
8. Хорнер всерьез рассматривал предложение «Феррари» после ухода Бинотто – Марко рассказал, как уговорил руководителя «Ред Булл» остаться.
🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Испании
🏍️ Другие серии
Баньяя выиграл квалификацию, спринт и гонку на домашнем этапе MotoGP в Италии, Марк и Алекс Маркесы квалифицировались вторым и третьим, но в основном заезде упали, Биндер побил рекорд серии по скорости, Ринс сломал ногу.
🔔 Гонки на этой неделе
1. «Формула-1» возвращается – Гран-при Канады пройдет 16-18 июня.
2. Гран-при Германии MotoGP (16-18 июня).
3. Гонка «Индикара» на трассе «Роуд Америка» (18 июня).
Любопытные цитаты
Уилл Пауэр: «Конкуренция в «Ф-1» – какая-то шутка. Мне жаль Хэмилтона, Расселла, Норриса, Алонсо, у которых нет шансов на победу»
Кристиан Хорнер: «Ферстаппен на другом уровне, он узнал звонок Марко из болида»
Нико Росберг: «Алонсо – настоящий гладиатор»
Мартин Брандл: «Сколько бы ни зарабатывали лучшие гонщики «Ф-1», Ньюи должен зарабатывать больше»
Дженсон Баттон о Ферстаппене: «Мне нравится идея, что нельзя быть лучшим в мире, если не пробовал себя вне «Ф-1»
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