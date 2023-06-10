MotoGP. Ринс сломал ногу в спринте на Гран-при Италии

Теги чемпионат мира MotoGP Гран-при Италии MotoGP Гран-при Нидерландов MotoGP Гран-при Германии MotoGP ЛЧР Алекс Ринс Здоровье Авто

Гонщик «ЛРЧ» Алекс Ринс получил серьезную травму в аварии, которая случилась в спринте на Гран-при Италии.

Ринс пропустит основную гонку из-за перелома правой ноги, под угрозой и предстоящие этапы MotoGP – в ближайшие две недели состоятся Гран-при Германии и Нидерландов.

Алекс сошел на четвертом круге заезда. После инцидента его перевезли в медицинский центр, а затем и в больницу. Сообщается о переломах большой и малой берцовой костей.

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2 комментария

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M93
Хонда ломающая. Печально. Здоровья Ринсу.

Этот чемпионат сродни войне. С начала сезона огромное количество травм у гонщиков. Спринты усугубили это.
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Vano32rus
Чемпионат на выживание
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