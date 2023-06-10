MotoGP. Ринс сломал ногу в спринте на Гран-при Италии
Гонщик «ЛРЧ» Алекс Ринс получил серьезную травму в аварии, которая случилась в спринте на Гран-при Италии.
Ринс пропустит основную гонку из-за перелома правой ноги, под угрозой и предстоящие этапы MotoGP – в ближайшие две недели состоятся Гран-при Германии и Нидерландов.
Алекс сошел на четвертом круге заезда. После инцидента его перевезли в медицинский центр, а затем и в больницу. Сообщается о переломах большой и малой берцовой костей.
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Этот чемпионат сродни войне. С начала сезона огромное количество травм у гонщиков. Спринты усугубили это.