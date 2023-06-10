MotoGP. Ринс сломал ногу в спринте на Гран-при Италии

Гонщик «ЛРЧ» получил серьезную травму в аварии, которая случилась в спринте на Гран-при Италии.

Ринс пропустит основную гонку из-за перелома правой ноги, под угрозой и предстоящие этапы MotoGP – в ближайшие две недели состоятся и .

Алекс сошел на четвертом круге заезда. После инцидента его перевезли в медицинский центр, а затем и в больницу. Сообщается о переломах большой и малой берцовой костей.

MotoGP. Гран-при Италии. Баньяя выиграл спринт, Беццекки – 2-й, Мартин – 3-й, Марк Маркес – 7-й