Суд отказал Мазепину во въезде в Великобританию для переговоров с командами «Формулы-1»

Теги Формула-1 Дмитрий Мазепин Хаас Никита Мазепин Авто

Никита Мазепин не сможет лично провести переговоры с командами «Формулы-1» в Великобритании.

Суд отказал Мазепину во въезде в страну, сообщает Bloomberg.

Бывший пилот «Формулы-1», находящийся под санкциями Великобритании вместе с отцом, бизнесменом Дмитрием Мазепиным, обращался в суд с требованием исключить его из списков. Никита утверждал, что ему необходимо начать потенциальные переговоры с командами «Ф-1» к июлю – в противном случае будет «слишком поздно» для возобновления карьеры в чемпионате в 2024 году.

Юристы, отстаивающие интересы Великобритании, заявили, что ничто не мешает агенту Мазепина провести переговоры вместо самого гонщика. По мнению представителя Никиты, команды ожидали бы встретиться с пилотом лично и оценить его скорость, прежде чем рассматривать его кандидатуру на сезон-2024.

Мазепин выступал за «Хаас» в 2021 году и не набрал очков, став 21-м в чемпионате.

В «Ф-1» стучатся 6 команд: проект агента Мазепина, «Кадиллак», две азиатские и равногендерная (на деньги арабов!)

Мазепин в суде Великобритании требует снятия санкций

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
Какой хитрый курица.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Мельников
Что они все туда так рвутся, если там плохо... Особенно такие, как Мазепин.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mf_amber
Ну что зря Никита Мазепин военную кафедру заканчивал? Берите этого офицера запаса в армию, контракт конечно не как в Формуле-1, но есть шанс на подбить немецкую технику, почти как раньше он делал на треке.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dayti
Ответ Назар Игорь
Спортс в своëм репертуаре. Ни из заголовка ни из текста нельзя понять какой суд. Английский, российский, или острова Фиджи?
кого в этом мире интересует российский суд, даже , если самы справедливый в этой вселенной
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kuryanin
Англичанка гадит.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
timx
странное желание...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lordk
Какого пилота Ф1 теряет...
P.S. а кто-нибудь вообще понимает смысл этих его телодвижений? Учитывая, что все его деньги каждая команда будет считать максимально грязными.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Atsuktuvas
Не смог пройти "шпильку"...
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Назар Игорь
Спортс в своëм репертуаре. Ни из заголовка ни из текста нельзя понять какой суд. Английский, российский, или острова Фиджи?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vazuza
Ну вот, а как двигался
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Incendier Deafening
Ага, как в России, так патриот, а как вне России - так я ж за нейтралитет топлю. Кого этот чурбан хочет надуть? Всем кто хотели, могли подписать бумагу от ФИА и выступать под нейтралом, но всякие Карякины и тд тру-патриоты оказались))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гусеконь
Англичане предпочитают беглых чиновников пускать, которые сбегают с баблом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Новый Орлеан
Ответ Lordk
Какого пилота Ф1 теряет... P.S. а кто-нибудь вообще понимает смысл этих его телодвижений? Учитывая, что все его деньги каждая команда будет считать максимально грязными.
Йозе Марино "Подержите мой лимонад!"
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей
Ответ Павел Мельников
Что они все туда так рвутся, если там плохо... Особенно такие, как Мазепин.
Так большая часть команд имеет штабы в британии.
Мерсы, фуры, РБ, АТ, АР, АМ, Альпин - ему не светят.
В хаас сам не пойдёт.
Остаются вилы и маки (но тут шансов мало, хоть и аутсайдер тоже).
Скорей всего в вилы хотел.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dayti
Ответ Алексей
Так большая часть команд имеет штабы в британии. Мерсы, фуры, РБ, АТ, АР, АМ, Альпин - ему не светят. В хаас сам не пойдёт. Остаются вилы и маки (но тут шансов мало, хоть и аутсайдер тоже). Скорей всего в вилы хотел.
это был сарказм 🙃
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Ответ Назар Игорь
Спортс в своëм репертуаре. Ни из заголовка ни из текста нельзя понять какой суд. Английский, российский, или острова Фиджи?
В российском суде ему не отказали, если он подал бы в суд на правительство Великобритании)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий