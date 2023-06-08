Суд отказал Мазепину во въезде в Великобританию для переговоров с командами «Формулы-1»

не сможет лично провести переговоры с командами «Формулы-1» в Великобритании.

Суд отказал Мазепину во въезде в страну, сообщает Bloomberg.

Бывший пилот «Формулы-1», находящийся под санкциями Великобритании вместе с отцом, бизнесменом Дмитрием Мазепиным, обращался в суд с требованием исключить его из списков. Никита утверждал, что ему необходимо начать потенциальные переговоры с командами «Ф-1» к июлю – в противном случае будет «слишком поздно» для возобновления карьеры в чемпионате в 2024 году.

Юристы, отстаивающие интересы Великобритании, заявили, что ничто не мешает агенту Мазепина провести переговоры вместо самого гонщика. По мнению представителя Никиты, команды ожидали бы встретиться с пилотом лично и оценить его скорость, прежде чем рассматривать его кандидатуру на сезон-2024.

Мазепин выступал за « » в 2021 году и не набрал очков, став 21-м в чемпионате.

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