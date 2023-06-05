Мартин Брандл: «Сколько бы ни зарабатывали лучшие гонщики «Ф-1», Ньюи должен зарабатывать больше»
Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл высказался о ценности Эдриана Ньюи для команды «Ред Булл».
По мнению Брандла, учитывая важность Ньюи в успехах команды британец должен получать и соответствующую зарплату – больше, чем зарабатывают гонщики «Формулы-1».
«Кристиан Хорнер может возненавидеть меня за это, но сколько бы ни зарабатывали лучшие гонщики «Ф-1», Эдриан Ньюи должен зарабатывать больше», – рассказал Брандл.
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Я уже писал, что ему надо запретить конструрировать болиды.😉
Пусть опыт передает на семинарах.