Мартин Брандл: «Сколько бы ни зарабатывали лучшие гонщики «Ф-1», Ньюи должен зарабатывать больше»

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» высказался о ценности для команды « ».

По мнению Брандла, учитывая важность Ньюи в успехах команды британец должен получать и соответствующую зарплату – больше, чем зарабатывают гонщики «Формулы-1».

« может возненавидеть меня за это, но сколько бы ни зарабатывали лучшие гонщики «Ф-1», Эдриан Ньюи должен зарабатывать больше», – рассказал Брандл.

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