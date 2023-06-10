Дженсон Баттон о Ферстаппене: «Мне нравится идея, что нельзя быть лучшим в мире, если не пробовал себя вне «Ф-1»

Теги Фернандо Алонсо Дженсон Баттон Ред Булл 24 часа Ле-Мана Формула-1 24 часа Дайтоны Астон Мартин Макс Ферстаппен Авто

Дженсон Баттон рассказал, в чем преимущество Фернандо Алонсо над Максом Ферстаппеном.

Чемпион «Формулы-1» 2009 года полагает, что пилоту «Ред Булл» стоит погоняться в других категориях, как это сделал гонщик «Астон Мартин».

«Макс вполне может стать величайшим, но мне нравится идея, что нельзя быть лучшим в мире, если не пробовал себя вне «Ф-1».

Фернандо проявил себя феноменальным образом. Он покинул «Ф-1», выступал в Ле-Мане и Дайтоне, выиграл обе гонки, потом снова победил в Ле-Мане. Я не считаю, что он потерял в скорости после 40 лет», – поделился мыслями Баттон.

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Макс Ферстаппен: «Алонсо может пилотировать на пределе и заниматься другими вещами, Хэмилтон – нет»

7 комментариев

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ALMANAC
Ну тк Алонсо просто не хватило мест в Ф1 на тот момент, а в корыте продолжать сидеть не пожелал, поэтому и ушел
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Train67
Лучший в мире гонщик был Шумахер, Хэмилтон. Это из того что я видел.
Сейчас есть очень талантливый гонщик Леклер, но он не так уверен в себе, сомневающийся через чур и постоянно себя винит во всем, и поэтому может совсем ничего не добиться, если не сможет это преодолеть.
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Сергей Орлов
Ответ ALMANAC
Сейчас придет Великий Алонсо (15 минут уже нет, странно) и расскажет как Фернандо добился бы везде успеха
Алонсо топовый гонщик, но сама постановка вопроса Баттоном просто-напросто глупа.
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d-kniga
Ответ Train67
Лучший в мире гонщик был Шумахер, Хэмилтон. Это из того что я видел. Сейчас есть очень талантливый гонщик Леклер, но он не так уверен в себе, сомневающийся через чур и постоянно себя винит во всем, и поэтому может совсем ничего не добиться, если не сможет это преодолеть.
Шумахер - несомненно. Хэм - нуу.. Математически да. Но Эклер?? Он-то каким местом в этом списке?)
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