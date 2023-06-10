Дженсон Баттон о Ферстаппене: «Мне нравится идея, что нельзя быть лучшим в мире, если не пробовал себя вне «Ф-1»

Дженсон Баттон рассказал, в чем преимущество Фернандо Алонсо над Максом Ферстаппеном.

Чемпион «Формулы-1» 2009 года полагает, что пилоту « » стоит погоняться в других категориях, как это сделал гонщик « ».

«Макс вполне может стать величайшим, но мне нравится идея, что нельзя быть лучшим в мире, если не пробовал себя вне «Ф-1».

проявил себя феноменальным образом. Он покинул «Ф-1», выступал в Ле-Мане и Дайтоне, выиграл обе гонки, потом снова победил в Ле-Мане. Я не считаю, что он потерял в скорости после 40 лет», – поделился мыслями .

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