Дженсон Баттон о Ферстаппене: «Мне нравится идея, что нельзя быть лучшим в мире, если не пробовал себя вне «Ф-1»
Дженсон Баттон рассказал, в чем преимущество Фернандо Алонсо над Максом Ферстаппеном.
Чемпион «Формулы-1» 2009 года полагает, что пилоту «Ред Булл» стоит погоняться в других категориях, как это сделал гонщик «Астон Мартин».
«Макс вполне может стать величайшим, но мне нравится идея, что нельзя быть лучшим в мире, если не пробовал себя вне «Ф-1».
Фернандо проявил себя феноменальным образом. Он покинул «Ф-1», выступал в Ле-Мане и Дайтоне, выиграл обе гонки, потом снова победил в Ле-Мане. Я не считаю, что он потерял в скорости после 40 лет», – поделился мыслями Баттон.
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Сейчас есть очень талантливый гонщик Леклер, но он не так уверен в себе, сомневающийся через чур и постоянно себя винит во всем, и поэтому может совсем ничего не добиться, если не сможет это преодолеть.