Даниил Квят о сходе в Ле-Мане: «Болезненная ошибка. Насыщенная гонка, мы выступали отлично»

Теги 24 часа Ле-Мана Мирко Бортолотти Даниил Квят WEC Према Авто

Даниил Квят прокомментировал аварию, из-за которой экипаж завершил «24 часа Ле-Мана».

Квят выступал за «Прему» в классе LMP2 вместе с Дориан Пен и Мирко Бортолотти. На старте Даниил прорвался на вторую позицию, однако затем потерял скорость из-за обломка и был вынужден досрочно заехать на пит-стоп. Во время своего ночного отрезка бывший пилот «Формулы-1» разбил машину.

«Гонка вышла насыщенной для нас. На старте очень не повезло. Болид ударило обломком от гиперкара, из-за чего пришлось проводить ранний и долгий пит-стоп.

С этого момента мы отыгрывались, я, Мирко и Дориан делали все возможное. Мы отлично выступали, отыграли много времени и вернулись в круг лидирования.

Потом я допустил ошибку, которая стала очень болезненной. Я пожал руки каждому в команде. Я сказал им, что вернусь и стану сильнее благодаря такому опыту, и они знают, что сообща мы достигнем целей.

Спасибо всем в команде за поддержку. Я собираюсь восстановиться после долгой недели на моих первых «24 часах Ле-Мана». Безусловно, я многому научился. Я перезаряжу свои батарейки и вернусь на трек более сильным и мотивированным», – сообщил Квят.

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1 комментарий

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Caerly
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