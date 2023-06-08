Макс Ферстаппен: «У меня никогда не было героев, я не думал о 7 или 8 титулах»

Теги Михаэль Шумахер Ред Булл Формула-1 Йос Ферстаппен Макс Ферстаппен Авто

Макс Ферстаппен признался, что не воспринимал легенд прошлого как кумиров.

Будущий пилот «Ред Булл» с детства был знаком с Михаэлем Шумахером – немецкий гонщик дружил семьями с экс-напарником по «Бенеттону» Йосом Ферстаппеном, отцом Макса. Тем не менее, двукратный чемпион «Формулы-1» признал, что Шумахер не был для него ориентиром.

«Я не начинал карьеру, чтобы кому-то нравиться.

Я помню кое-какие праздники. Я был довольно маленьким и не знал, что он (Шумахер) – семикратный чемпион мира. Он скорее был дядей Михаэлем. Он был очень милым, простым.

Стал ли он примером для подражания? У меня никогда не было такого по отношению к кому-либо – чтобы я хотел быть как он или хотел достичь того, чего достиг он. У меня никогда не было героев, я никогда не вешал постеры», – сообщил Ферстаппен.

Макс также заявил, что не размышляет о неофициальном звании «величайшего гонщика всех времен»:

«Меня это не интересует. Я никогда не думал: «Хочу выиграть семь или восемь [титулов]». Я никогда не был тем человеком, который погружен в статистику или рекорды, которые нужно побить».

Макс Ферстаппен: «Я достиг всего в «Формуле-1»

Тото Вольфф: «Ферстаппен на другом уровне. Бесит такое говорить, но это реальность»

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анатолий Дегтярёв
Ответ Великий Алонсо
Выиграет Ферстаппен хоть 20 титулов, Величайший всего один - Фернандо Алонсо. 2 сезона подряд победил пикового Красного Барона на Феррари и закончил его эпоху. Михаэль Шумахер, которого знает вся планета Земля. Алонсо победил его лично, два сезона подряд. Это вам не Боттаса и Переса обгонять, это не что другое, великое и неповторимое
Только в 2006, 2005 Феррари провалили, там с Маклареном и Кими была заруба
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kasper N . P .
Ответ Великий Алонсо
Выиграет Ферстаппен хоть 20 титулов, Величайший всего один - Фернандо Алонсо. 2 сезона подряд победил пикового Красного Барона на Феррари и закончил его эпоху. Михаэль Шумахер, которого знает вся планета Земля. Алонсо победил его лично, два сезона подряд. Это вам не Боттаса и Переса обгонять, это не что другое, великое и неповторимое
2 сезона маловато для оценки Величайшего. вот Кими он красиво в 2014 наказал)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
1CEMAN
Ответ Великий Алонсо
Выиграет Ферстаппен хоть 20 титулов, Величайший всего один - Фернандо Алонсо. 2 сезона подряд победил пикового Красного Барона на Феррари и закончил его эпоху. Михаэль Шумахер, которого знает вся планета Земля. Алонсо победил его лично, два сезона подряд. Это вам не Боттаса и Переса обгонять, это не что другое, великое и неповторимое
А потом убежал из Макларена поджав хвост
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий