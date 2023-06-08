Макс Ферстаппен: «У меня никогда не было героев, я не думал о 7 или 8 титулах»

Макс Ферстаппен признался, что не воспринимал легенд прошлого как кумиров.

Будущий пилот « » с детства был знаком с – немецкий гонщик дружил семьями с экс-напарником по «Бенеттону» , отцом Макса. Тем не менее, двукратный чемпион «Формулы-1» признал, что Шумахер не был для него ориентиром.

«Я не начинал карьеру, чтобы кому-то нравиться.

Я помню кое-какие праздники. Я был довольно маленьким и не знал, что он (Шумахер) – семикратный чемпион мира. Он скорее был дядей Михаэлем. Он был очень милым, простым.

Стал ли он примером для подражания? У меня никогда не было такого по отношению к кому-либо – чтобы я хотел быть как он или хотел достичь того, чего достиг он. У меня никогда не было героев, я никогда не вешал постеры», – сообщил Ферстаппен.

Макс также заявил, что не размышляет о неофициальном звании «величайшего гонщика всех времен»:

«Меня это не интересует. Я никогда не думал: «Хочу выиграть семь или восемь [титулов]». Я никогда не был тем человеком, который погружен в статистику или рекорды, которые нужно побить».

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