Две «Феррари» начнут «24 часа Ле-Мана» с первого ряда, экипаж Квята стартует 5-м в LMP2

«Феррари» выиграла гиперпоул – заключительную квалификацию к гонке «24 часа Ле-Мана».

Лучшее время (3.22,982) показал Антонио Фуоко, выступающий с Мигелем Молиной и Никласом Нильсеном, второй стала «Феррари» Алессандро Пьер Гвиди, и Джеймса Каладо – Пьер Гвиди был медленнее на 0,773 секунды.

Третью позицию в классе гиперкаров заняла «Тойота» , и Рио Хиракавы, проигравшая 1,469 секунды. « » , Майка Конвея и заняла лишь пятую позицию из-за списанного решающего круга, пропустив на четвертую строчку « » , Матье Жамине и Ника Тэнди.

Сессию прервали красными флагами за пять минут до конца из-за пожара на гиперкаре «Кадиллака» , и Ренгера ван дер Занде.

« » , Дориан Пэн и Мирко Бортолотти стартует с пятой позиции в классе LMP2 (гиперпоул проводил Бортолотти), лучшей стала команда «Идек» (Поль-Луп Шатен, Поль Лафарг, Лоренц Херр).

В классе LMPAm поул завоевал «Корветт» Бена Китинга, Ники Кэтсбурга и Николаса Варроне.

Гонка состоится 10-11 июня, старт – в 17:00 по московскому времени.

Обе «Феррари» опередили «Тойоту» в первой квалификации к «24 часам Ле-Мана», экипаж Квята пробился в гиперпоул в LMP2