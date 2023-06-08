Две «Феррари» начнут «24 часа Ле-Мана» с первого ряда, экипаж Квята стартует 5-м в LMP2
«Феррари» выиграла гиперпоул – заключительную квалификацию к гонке «24 часа Ле-Мана».
Лучшее время (3.22,982) показал Антонио Фуоко, выступающий с Мигелем Молиной и Никласом Нильсеном, второй стала «Феррари» Алессандро Пьер Гвиди, Антонио Джовинацци и Джеймса Каладо – Пьер Гвиди был медленнее на 0,773 секунды.
Третью позицию в классе гиперкаров заняла «Тойота» Брендона Хартли, Себастьяна Буэми и Рио Хиракавы, проигравшая 1,469 секунды. «Тойота» Камуи Кобаяси, Майка Конвея и Хосе-Марии Лопеса заняла лишь пятую позицию из-за списанного решающего круга, пропустив на четвертую строчку «Порше» Фелипе Насра, Матье Жамине и Ника Тэнди.
Сессию прервали красными флагами за пять минут до конца из-за пожара на гиперкаре «Кадиллака» Себастьяна Бурдэ, Скотта Диксона и Ренгера ван дер Занде.
«Према» Даниила Квята, Дориан Пэн и Мирко Бортолотти стартует с пятой позиции в классе LMP2 (гиперпоул проводил Бортолотти), лучшей стала команда «Идек» (Поль-Луп Шатен, Поль Лафарг, Лоренц Херр).
В классе LMPAm поул завоевал «Корветт» Бена Китинга, Ники Кэтсбурга и Николаса Варроне.
Гонка состоится 10-11 июня, старт – в 17:00 по московскому времени.
Обе «Феррари» опередили «Тойоту» в первой квалификации к «24 часам Ле-Мана», экипаж Квята пробился в гиперпоул в LMP2
И вообще насколько же Ле Ман приятнее смотреть, всё как-то душевнее, проще, нет этих натянутых улыбок, пространных вылизанных интервью о том, что "мы теперь лучше знаем наши слабости и будем изо всех сил работать над настройками" и так далее.
Да, на тойоту навесили кучу балласта и всё равно они главные фавориты, но какой же кайф.