Две «Феррари» начнут «24 часа Ле-Мана» с первого ряда, экипаж Квята стартует 5-м в LMP2

Теги Феррари Тойота Себастьян Бурдэ 24 часа Ле-Мана Себастьян Буэми Порше Камуи Кобаяси Майк Конвей Брендон Хартли Скотт Диксон Мирко Бортолотти Хосе-Мария Лопес Даниил Квят Фелипе Наср Ренгер ван дер Занде Рио Хиракава WEC Антонио Джовинацци Мигель Молина Према Алессандро Пьер Гвиди Ник Тэнди Антонио Фуоко Кадиллак Никлас Нильсен Авто

«Феррари» выиграла гиперпоул – заключительную квалификацию к гонке «24 часа Ле-Мана».

Лучшее время (3.22,982) показал Антонио Фуоко, выступающий с Мигелем Молиной и Никласом Нильсеном, второй стала «Феррари» Алессандро Пьер Гвиди, Антонио Джовинацци и Джеймса Каладо – Пьер Гвиди был медленнее на 0,773 секунды.

Третью позицию в классе гиперкаров заняла «Тойота» Брендона Хартли, Себастьяна Буэми и Рио Хиракавы, проигравшая 1,469 секунды. «Тойота» Камуи Кобаяси, Майка Конвея и Хосе-Марии Лопеса заняла лишь пятую позицию из-за списанного решающего круга, пропустив на четвертую строчку «Порше» Фелипе Насра, Матье Жамине и Ника Тэнди.

Сессию прервали красными флагами за пять минут до конца из-за пожара на гиперкаре «Кадиллака» Себастьяна Бурдэ, Скотта Диксона и Ренгера ван дер Занде.

«Према» Даниила Квята, Дориан Пэн и Мирко Бортолотти стартует с пятой позиции в классе LMP2 (гиперпоул проводил Бортолотти), лучшей стала команда «Идек» (Поль-Луп Шатен, Поль Лафарг, Лоренц Херр).

В классе LMPAm поул завоевал «Корветт» Бена Китинга, Ники Кэтсбурга и Николаса Варроне.

Гонка состоится 10-11 июня, старт – в 17:00 по московскому времени.

Обе «Феррари» опередили «Тойоту» в первой квалификации к «24 часам Ле-Мана», экипаж Квята пробился в гиперпоул в LMP2

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dvboyz
Феррари здорового человека, прям смотреть приятно. Клоунам из нетфликс-покатушек стоило бы поучиться.
И вообще насколько же Ле Ман приятнее смотреть, всё как-то душевнее, проще, нет этих натянутых улыбок, пространных вылизанных интервью о том, что "мы теперь лучше знаем наши слабости и будем изо всех сил работать над настройками" и так далее.

Да, на тойоту навесили кучу балласта и всё равно они главные фавориты, но какой же кайф.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вячеслав Сауров
Надо было Даню за руль сажать) Так не показательно)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий