Гран-при Бельгии и Гран-при Нидерландов будут чередоваться в календаре «Ф-1» с 2024 года (Le Soir)

Теги Гран-при Бельгии Формула-1 Спа-Франкоршам Гран-при Нидерландов Авто

Гран-при Бельгии сохранит место в календаре «Формулы-1» на ближайшие годы.

Как уже сообщалось ранее, этап в Спа не лишится слота в чемпионате после отказа «Формулы-1» от идеи возвращения Гран-при ЮАР.

При этом, по информации издания Le Soir, в Спа всерьез обсуждают возможность подписания долгосрочного контракта, по условиям которого Гран-при Бельгии будет проводиться раз в два года.

Программа по ротации европейских этапов в данный момент активно обсуждается между «Формулой-1» и организаторами нескольких этапов.

В случае с Гран-при Бельгии речь идет о чередовании с Гран-при Нидерландов – где не жалуются на посещаемость, во многом благодаря популярности Макса Ферстаппена, – но при этом хотели бы сократить выплаты «Формуле-1» за проведение Гран-при.

Сделка подразумевает, что Гран-при Бельгии пройдет в 2024, 2026, 2028 и 2030 годах. В то время как Гран-при Нидерландов в 2025, 2027, 2029 и 2031.

Ожидается, что окончательные переговоры по данному вопросу должны пройти на неделе перед Гран-при Канады.

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9 комментариев

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reddman
лучше бы Венгрию с Нидерландами чередовали, пара унылых гран-при, а Спа - это легендарная трасса, где куча экшна
+9
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Семен Клейменов
Руки прочь от Спа!
+4
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alex1382
Ответ FaithDevotion
Ну правильно, зачем нам Спа, если миллиард гран-при Саудовской Аравии сделать можно
в СА трасса то ещё не плохая. А вот Абу Даби это унылое г...но. И такое унылое г...но идёт последним этапом
+4
0
+4
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FaithDevotion
Ну правильно, зачем нам Спа, если миллиард гран-при Саудовской Аравии сделать можно
+3
0
+3
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うちはイタチ
в моей голове не укладывается, как можно думать о замене СПА?? это легендарнейшая трасса, и именно она должна быть в каждом сезоне, а не сраный монако
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Alexander
Я понимаю Зандворт, специфическая трасса для фанатов Макса, но СПА то за что? Боятся, что повторится дождевой этап как в 2021 или как? Одну из самых узнаваемых и легендарных гонок поставить в чередование через год... Мда...
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Никита Цыжман
Терпеть Задврот вместо божественного Спа, жаль, что нет топ пилота из Бельгии, чтобы спонсор какой-то ГП проплатил.
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sdds sdsd
Ответ alex1382
в СА трасса то ещё не плохая. А вот Абу Даби это унылое г...но. И такое унылое г...но идёт последним этапом
Ну если за титул борьба и есть Латифи в стене, то не так уж все и скучно
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Марат Кагин
Ответ reddman
лучше бы Венгрию с Нидерландами чередовали, пара унылых гран-при, а Спа - это легендарная трасса, где куча экшна
в Венгрии вроде новая трасса будет
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