Гран-при Бельгии и Гран-при Нидерландов будут чередоваться в календаре «Ф-1» с 2024 года (Le Soir)

сохранит место в календаре «Формулы-1» на ближайшие годы.

Как уже сообщалось ранее, этап в Спа не лишится слота в чемпионате после отказа «Формулы-1» от идеи возвращения Гран-при ЮАР.

При этом, по информации издания Le Soir, в Спа всерьез обсуждают возможность подписания долгосрочного контракта, по условиям которого Гран-при Бельгии будет проводиться раз в два года.

Программа по ротации европейских этапов в данный момент активно обсуждается между «Формулой-1» и организаторами нескольких этапов.

В случае с Гран-при Бельгии речь идет о чередовании с Гран-при Нидерландов – где не жалуются на посещаемость, во многом благодаря популярности Макса Ферстаппена, – но при этом хотели бы сократить выплаты «Формуле-1» за проведение Гран-при.

Сделка подразумевает, что Гран-при Бельгии пройдет в 2024, 2026, 2028 и 2030 годах. В то время как в 2025, 2027, 2029 и 2031.

Ожидается, что окончательные переговоры по данному вопросу должны пройти на неделе перед Гран-при Канады.

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