MotoGP. Гран-при Италии. Баньяя выиграл гонку, Мартин -2-й, Зарко – 3-й

Пилот «Дукати» Франческо Баньяя выиграл Гран-при Италии в Муджелло.

Для итальянского гонщика эта победа стала уже третьей в нынешнем сезоне.

Вторым заезд закончил Хорхе Мартин, а третьим стал Жоан Зарко.

MotoGP

Гран-при Италии

Муджелло

11 июня 2023 года

Гонка

1. Франческо Баньяя («Дукати») – 23 круга

2. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +1,067

3. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +1,977

4. Лука Марини («ВР46») +4,625

5. Брэд Биндер («КТМ») +8,925

6. Алеш Эспаргаро («Априлия») +10,908

7. Джек Миллер («КТМ») +10,999

8. Марко Беццекки («ВР46») +12,654

9. Энеа Бастианини («Дукати») +17,102

10. Франко Морбиделли («Ямаха») +17,610

11. Фабио Куартараро («Ямаха») +17,861

12. Маверик Виньялес («Априлия») +19,110

13. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») +21,947

14. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +25,906

15. Аугусто Фернандес («Гасгас») +26,500

16. Микеле Пирро («Аруба-Дукати») +30,150

17. Рауль Фернандес («РНФ») 38,001

18. Лоренцо Савадори («Априлия») +38,662

19. Йонас Фольгер («Гасгас») +78,912

Сошли:

Алекс Маркес («Грезини»)

Мигел Оливейра («РНФ»)

Марк Маркес («Хонда»)