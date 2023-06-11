MotoGP. Гран-при Италии. Баньяя выиграл гонку, Мартин -2-й, Зарко – 3-й
Пилот «Дукати» Франческо Баньяя выиграл Гран-при Италии в Муджелло.
Для итальянского гонщика эта победа стала уже третьей в нынешнем сезоне.
Вторым заезд закончил Хорхе Мартин, а третьим стал Жоан Зарко.
MotoGP
Гран-при Италии
Муджелло
11 июня 2023 года
Гонка
1. Франческо Баньяя («Дукати») – 23 круга
2. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +1,067
3. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +1,977
4. Лука Марини («ВР46») +4,625
5. Брэд Биндер («КТМ») +8,925
6. Алеш Эспаргаро («Априлия») +10,908
7. Джек Миллер («КТМ») +10,999
8. Марко Беццекки («ВР46») +12,654
9. Энеа Бастианини («Дукати») +17,102
10. Франко Морбиделли («Ямаха») +17,610
11. Фабио Куартараро («Ямаха») +17,861
12. Маверик Виньялес («Априлия») +19,110
13. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») +21,947
14. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +25,906
15. Аугусто Фернандес («Гасгас») +26,500
16. Микеле Пирро («Аруба-Дукати») +30,150
17. Рауль Фернандес («РНФ») 38,001
18. Лоренцо Савадори («Априлия») +38,662
19. Йонас Фольгер («Гасгас») +78,912
Сошли:
Алекс Маркес («Грезини»)
Мигел Оливейра («РНФ»)
Марк Маркес («Хонда»)
ХОТЯ БЫ 5 МИНУТ!?!
На этой трассе у дукати вообще соперников не было.
Априлия непонятно на что надеется с днищенским виналесом?!
1. Прамак - 195 очков
2. VR 46 - 182
3. KTM - 154
4. Дукати - 149
5. Априлия - 107
6. Ямаха - 100