«Бриджстоун» заявился на тендер на поставку шин в «Формуле-1» с 2025 года (Autosport)

Теги ФИА Бриджстоун Пирелли Формула-1 Формула-3 Формула-2 Авто

У «Пирелли» появился конкурент на поставку покрышек в «Формуле-1».

ФИА открыла тендер на сезоны-2025-2027 с возможным продлением на 2028 год. Победитель конкурса также будет предоставлять шины командам «Формулы-2» и «Формулы-3».

Дедлайн на подачу заявок истек 15 мая, и ФИА пока не объявила число участников. Источники Autosport сообщают, что заявку подала японская компания «Бриджстоун».

«Бриджстоун» уже участвовал в «Ф-1» как производитель шин с 1997 по 2010 годы, а также на отдельных этапах в 1976-м и 1977-м. В фирме отказались комментировать информацию о подаче заявки.

«Пирелли» является единственным поставщиком покрышек с 2011 года.

«Бриджстоун» заинтересован в возвращении в «Формулу-1» с 2025 года (AMuS)

2 комментария

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Алексей
Фуры - ваш выход!!!!))))))) Тут новая вводная для планов А-Z подъехала
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Hitgoe Himgob
Вот это поворот
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