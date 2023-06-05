«Потребовалась вся ночь уговоров и пара миллионов сверху». Гельмут Марко – о том, как отговорил Хорнера от перехода в «Феррари»

Теги Феррари Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Маттиа Бинотто Фредерик Вассер Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассказал о том, как уговорил Кристиана Хорнера остаться в команде и отказаться от перехода в «Феррари».

После решения расстаться с Маттиа Бинотто боссы «Феррари» прежде всего хотели видеть во главе команды «Формулы-1» Кристиана Хорнера – но тот в итоге ответил отказом. После этого было решено остановиться на кандидатуре Фредерика Вассера.

По словам Марко, Хорнер всерьез рассматривал возможность ухода в Скудерию.

«Мне потребовалась вся ночь уговоров и пара миллионов сверху, чтобы убедить Хорнера остаться в «Ред Булл» и отказаться от идеи перехода в «Феррари», – рассказал Марко.

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5 комментариев

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seryas
Ответ Paninaro
Без Ньюи не смог бы. Да и в РБ без Ньюи не смог бы, у них все титулы - заслуга Эдриана.
И то что Ньюи в Ред Булле - заслуга Ньюи. Что вместо не едущего Рено - Хонда, заслуга Ньюи. Быстрейшие пит-стопы, лучший пилот. Эдриан прям везде преуспел! Красавчик!
+14
-1
+13
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FaithDevotion
Понятно, что Хорнер на своём месте, но увидеть его в Феррари было бы очень любопытно. Уж если Кристиан бы не смог, кажется, вообще бы никто не смог им помочь
+13
-2
+11
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Grigpar
Ответ Paninaro
Без Ньюи не смог бы. Да и в РБ без Ньюи не смог бы, у них все титулы - заслуга Эдриана.
Дело не в болиде или победе, а в управлении командой. Он бы мог построить структуру управления при которой Феррари перестали бы выглядеть как клоуны.
+3
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+3
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Scorpio
вот старый пес, иди уже на покой рыбу удить..
у РБ не перестал бы быть космолет, а нам для конкурентного шоу это было бы в плюс
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