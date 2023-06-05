«Потребовалась вся ночь уговоров и пара миллионов сверху». Гельмут Марко – о том, как отговорил Хорнера от перехода в «Феррари»

Советник «Ред Булл» рассказал о том, как уговорил Кристиана Хорнера остаться в команде и отказаться от перехода в «Феррари».

После решения расстаться с боссы «Феррари» прежде всего хотели видеть во главе команды «Формулы-1» – но тот в итоге ответил отказом. После этого было решено остановиться на кандидатуре .

По словам Марко, Хорнер всерьез рассматривал возможность ухода в Скудерию.

«Мне потребовалась вся ночь уговоров и пара миллионов сверху, чтобы убедить Хорнера остаться в « » и отказаться от идеи перехода в «Феррари», – рассказал Марко.

«Феррари» хвалилась обновками: поворот в развитии болида с опережением сроков. На деле – апдейт по пути аутсайдера «Ф-1»