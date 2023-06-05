«Потребовалась вся ночь уговоров и пара миллионов сверху». Гельмут Марко – о том, как отговорил Хорнера от перехода в «Феррари»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассказал о том, как уговорил Кристиана Хорнера остаться в команде и отказаться от перехода в «Феррари».
После решения расстаться с Маттиа Бинотто боссы «Феррари» прежде всего хотели видеть во главе команды «Формулы-1» Кристиана Хорнера – но тот в итоге ответил отказом. После этого было решено остановиться на кандидатуре Фредерика Вассера.
По словам Марко, Хорнер всерьез рассматривал возможность ухода в Скудерию.
«Мне потребовалась вся ночь уговоров и пара миллионов сверху, чтобы убедить Хорнера остаться в «Ред Булл» и отказаться от идеи перехода в «Феррари», – рассказал Марко.
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