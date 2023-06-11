24 часа Ле-Мана. «Тойота» вернула лидерство, «Феррари» – вторая, экипаж Квята сошел после аварии

Экипаж «Тойоты» №8 под управлением , Себастьяна Буэми Рио Хиракавы вернул лидерство в 24-часовом автомарафоне в Ле-Мане.

Ночной отрезок гонки крайне неудачно сложился для « » – машина №94, некоторое время возглавлявшая пелотон, сначала получила 5-секундный штраф, а позднее попала в аварию – с управлением не справился Густаво Менезес, врезавшийся в стену покрышек за шиканой «Мюльсанн». В результате происшествия и ремонта машина №94 потеряла более 8 кругов и откатилась за пределы топ-10.

Проблемы случились и у других гиперкаров – «Порше» №5 пострадала от утечки воды, а «Феррари» №50 внепланово посетила боксы из-за утечки жидкости в системе рекуперации энергии.

После 13 часов гонки « » №8 опережает « » №51 (Пьер Гвиди / Каладо / Джовинацци) всего на 8 секунд, а занимающий третье место «Кадиллак» (Эрл Бамбер / Алекс Линн / Ричард Уэстбрук) проигрывает лидерам 1 минуту и 40 секунд.

В категории LMP2 лидирует «Интер Европол Компетишн» №34. Экипаж «Премы» №63 сошел – случилось это во время смены Даниила Квята, который попал в аварию в повороте «Порше».