Шарль Леклер о победе «Феррари» в гонке «24 часа Ле-Мана»: «Совершенно потрясающие ощущения»

Пилот «Феррари» в «Формуле-1» прокомментировал победу Скудерии в гонке «24 часа Ле-Мана».

Леклер, как и руководитель команды «Ф-1» Фредерик Вассер, присутствовали в боксах «Феррари» во время заезда.

«Совершенно потрясающие ощущения. Победа «Феррари» в первый же год возвращения после столь долгого перерыва – это действительно особенное событие.

Жаль, что не повезло второй «Феррари» – небольшой удар камня в один из радиаторов привел к потере большого количества времени. Но я правда очень рад победе «Феррари», это был невероятный опыт.

Самому выступить в Ле-Мане? Почему нет? Я бы с радостью. Это невероятное событие. Так что да, однажды мне бы хотелось это сделать. Но когда именно? Я не знаю. Опять же, сейчас я просто очень горжусь тем, что удалось сделать «Феррари», это невероятно», – рассказал Леклер.

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