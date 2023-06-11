Шарль Леклер о победе «Феррари» в гонке «24 часа Ле-Мана»: «Совершенно потрясающие ощущения»

Теги Феррари 24 часа Ле-Мана Формула-1 Шарль Леклер Авто

Пилот «Феррари» в «Формуле-1» Шарль Леклер прокомментировал победу Скудерии в гонке «24 часа Ле-Мана».

Леклер, как и руководитель команды «Ф-1» Фредерик Вассер, присутствовали в боксах «Феррари» во время заезда.

«Совершенно потрясающие ощущения. Победа «Феррари» в первый же год возвращения после столь долгого перерыва – это действительно особенное событие.

Жаль, что не повезло второй «Феррари» – небольшой удар камня в один из радиаторов привел к потере большого количества времени. Но я правда очень рад победе «Феррари», это был невероятный опыт.

Самому выступить в Ле-Мане? Почему нет? Я бы с радостью. Это невероятное событие. Так что да, однажды мне бы хотелось это сделать. Но когда именно? Я не знаю. Опять же, сейчас я просто очень горжусь тем, что удалось сделать «Феррари», это невероятно», – рассказал Леклер.

Главный автомарафон планеты – 🌪: лидеров настигали аварии, Квят разбил машину, дождь заливал трек, «Феррари» победила»!

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tima_Milan
а главное, забытые ощущения
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий