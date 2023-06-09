Нико Росберг: «Алонсо – настоящий гладиатор»
Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг рассказал, что восхищается уровнем, который в нынешнем сезоне демонстрирует Фернандо Алонсо.
Испанец в семи состоявшихся Гран-при уже пять раз попадал на подиум и в данный момент занимает третье место в общем зачете.
«Нужно признать, что Фернандо отличает просто удивительная способность отслеживать события в гонке, при этом атакуя на полной скорости.
В этом его можно сравнить с Михаэлем Шумахером, который тоже был очень силен в данном отношении.
Фернандо – настоящий гладиатор. Он выкладывается на каждом круге, и я всегда испытывал к нему огромное уважение», – рассказал Росберг.
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