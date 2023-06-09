Нико Росберг: «Алонсо – настоящий гладиатор»

Теги Михаэль Шумахер Фернандо Алонсо Нико Росберг Формула-1 Астон Мартин Авто

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг рассказал, что восхищается уровнем, который в нынешнем сезоне демонстрирует Фернандо Алонсо.

Испанец в семи состоявшихся Гран-при уже пять раз попадал на подиум и в данный момент занимает третье место в общем зачете.

«Нужно признать, что Фернандо отличает просто удивительная способность отслеживать события в гонке, при этом атакуя на полной скорости.

В этом его можно сравнить с Михаэлем Шумахером, который тоже был очень силен в данном отношении.

Фернандо – настоящий гладиатор. Он выкладывается на каждом круге, и я всегда испытывал к нему огромное уважение», – рассказал Росберг.

Алонсо – гоночный сверхразум: поправляет мостик в финишном порядке, машет фанатам, выписывает штрафы из болида

5 комментариев

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Jack 13th
Ответ Великий Алонсо
Настоящий мужчина. Успешный, богатый, известный, уважаемый, умный, харизматичный, интересный, смелый, мудрый, сильный.
Достань руки из-под стола
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