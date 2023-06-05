Уилл Пауэр: «Конкуренция в «Ф-1» – какая-то шутка. Мне жаль Хэмилтона, Расселла, Норриса, Алонсо, у которых нет шансов на победу»

Двукратный чемпион «Индикара» Уилл Пауэр критически высказался об интриге в «Формуле-1».

По мнению пилота «Пенске», американская серия является примером в плане конкуренции, чего нельзя сказать о «Ф-1» ввиду доминирования «Ред Булл» и . Пауэр также заявил, что стандартизация болидов по примеру « » сделала бы «Ф-1» значительно более интересной для болельщиков.

«Борьба [в «Индикаре»] очень жесткая, потрясающий пелотон, самый жесткий пелотон в мире, и люди должны об этом знать, особенно в сравнении с «Формулой-1».

« » – какая-то шутка в плане конкуренции, но не в плане пилотов. Гонщики там потрясающие. Мне их жаль, поскольку они не могут испытать то чувство удовлетворения, которое получаем мы – это гонки с открытыми колесами высочайшего уровня.

Я считаю, что «Формула-1» стала бы куда лучше, если бы там были «формулы» вроде тех, что в «Индикаре». Мне нравятся технологии и процессы, связанные с производством машин – думаю, это потрясающе. Но надо посмотреть на это и глазами зрителей: блин, бы было здорово, если бы болиды «Ред Булл» получили все.

Ты просто знаешь, что Макс выиграет каждую гонку, если только что-то не случится. Представьте, что вы приходите в серию новичком и способны выиграть гонку. Это было бы так классно. Но такое никогда не произойдет, учитывая все политические моменты.

Равные возможности [в «Индикаре»] – это здорово, по сути ни у кого нет преимущества. Есть два моториста [« » и « »], они меняются местами, развивая двигатели, но преимущество исчисляется десятыми секунды с круга. В пелотоне нет ни одного плохого гонщика, есть 20 человек, любой из которых способен каждую неделю попадать в топ-6 квалификации. А, может, и больше. Невероятная конкуренция. В мире нет более конкурентной серии, я уверен в этом.

Если вам нужен чемпионат, где все решают пилоты, вот он. Я из большой команды, и, уверен, она получила бы преимущество, если бы регламент ослабили, однако я не считаю, что это правильно. На мой взгляд, соревноваться должны команды и гонщики, которые стремятся выжать из техники как можно больше, и у каждого должен быть такой шанс. Это борьба пилотов. Кто хочет выигрывать чемпионат только благодаря лучшей машине? Это просто смешно», – сказал Пауэр.

Американский пилот предположил, что Ферстаппен был бы чемпионом и на равной технике, однако победители Гран-при менялись бы каждый уик-энд:

«Есть целая группа пилотов, которые, должно быть, испытывают разочарование. Есть Льюис Хэмилтон, Джордж Расселл, Ландо Норрис, Алонсо – прекрасные пилоты, у которых даже нет шансов на победу. Они просто выжимают максимум из техники, которую им предоставили.

Могу лишь сказать, что Макс точно не выигрывал бы каждую гонку, если бы у всех были болиды «Ред Булл». Есть столько ребят, которые побеждали бы. Было бы похоже [на «Индикар»], все менялось бы каждую неделю – такими и должны быть соревнования на высочайшем уровне в спорте».

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