Фернандо Алонсо: «Думаю, что на Гран-при Канады мы сокрушим «Мерседес»

Пилот «Астон Мартин» подвел итоги Гран-при Испании, отметив, что остался доволен выступлением команды с учетом обстоятельств.

Алонсо уверен, что поражение в борьбе с « » было связано с неудачной квалификацией, и что уже на « » может вернуть себе преимущество.

«Я доволен, потому что это была очень сложная гонка. С самого старта, учитывая износ шин, мы даже не знали, два или три пит-стопа нам потребуется. Больше всего нам не хватало стабильного гоночного ритма.

И точно так же, если бы в субботу я нормально провел квалификацию, не повредив днище болида, на старте гонки мы вполне могли бы оказаться на первом ряду. А стартуя с первого ряда в гонке мы бы меньше грузили передние шины, и финишировали бы на 3-4 месте, как в последних гонках.

В Майами мы не были готовы попасть на подиум, но квалифицировались на первом ряду, что потом заметно упростило нам гонку. В Монако мы тоже были не слишком уж быстры, но там квалификация на первом ряду стартовой решетке гарантирует вам подиум. Многие из подиумов стали возможными именно благодаря хорошим выступлениям в квалификациях. В то время как здесь, в Барселоне, мы плохо провели квалификацию, и попасть на подиум стало намного сложнее. Но я доволен и сохраняю спокойствие.

Я уезжаю из Барселоны довольным, потому что хорошее время на квалификационном круге было нашим слабым местом весь уик-энд. И несмотря на старт с достаточно низкой позиции, в гонке мне удалось прорваться вперед. Расселл и Перес оба были быстрее нас в этой гонке, так что у нас было много работы, мы старались спасти как можно больше очков.

Что касается ситуации в Кубке конструкторов, то да, «Мерседесу» удалось отыграть у нас несколько важных очков. С другой стороны, мы сами отыграли важные очки у «Феррари». На этапе в Канаде у нас будут еще новинки, в Сильверстоуне тоже…все будет зависеть от того, кто как будет прибавлять. Даже проведя здесь обычную квалификацию мы бы стартовали на равных с Хэмилтоном, и у нас был бы шанс. Думаю, что в Канаде мы сокрушим «Мерседес», – рассказал Алонсо.

Что случилось на Гран-при Испании: провал «Феррари», прыжок «Мерседесов» на двойной подиум, волны обгонов