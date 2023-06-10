MotoGP. Гран-при Италии. Баньяя выиграл спринт, Беццекки – 2-й, Мартин – 3-й, Марк Маркес – 7-й

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Пилот «Дукати» Франческо Баньяя выиграл спринт на Гран-при Италии с поула.

Вторым финишировал главный преследователь Баньяи в чемпионате Марко Беццеки из «ВР46», а на третье место поднялся пилот «Прамака» Хорхе Мартин. Лидер «Хонды» Марк Маркес начал заезд вторым, однако завершил его лишь седьмым.

Стартовавший третьим гонщик «Грезини» Алекс Маркес сошел после контакта с Брэдом Биндером («КТМ») на первом круге.

Победа позволила Баньяе слегка оторваться от Беццеки в чемпионате.

Гран-при Италии
Муджелло
10 июня 2023 года
Спринт
 
1. Франческо Баньяя («Дукати») – 11 кругов
2. Марко Беццекки («ВР46») +0,369
3. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +0,952
4. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +1,009
5. Лука Марини («ВР46») +3,668
6. Джек Миллер («КТМ») +3,772
7. Марк Маркес («Хонда») +3,905
8. Алеш Эспаргаро («Априлия») +6,062
9. Энеа Бастианини («Дукати») +6,431
10. Фабио Куартараро («Ямаха») +6,458
11. Брэд Биндер («КТМ») +6,672
12. Мигел Оливейра («РНФ») +7,930
13. Маверик Виньялес («Априлия») +9,022
14. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +11,508
15. Микеле Пирро («Дукати») +14,344
16. Франко Морбиделли («Ямаха») +16,666
17. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») +16,725
18. Лоренцо Савадори («Априлия») +17,247
19. Рауль Фернандес («РНФ») +21,596
20. Аугусто Фернандес («Гасгас») +35,212
21. Йонас Фольгер («Гасгас») +46,189
 
Сошли:
 
Алекс Ринс («ЛЧР Хонда»)
Алекс Маркес («Грезини»)
 
Положение в чемпионате
Топ-5
 
1. Франческо Баньяя – 106 очков
2. Марко Беццекки – 102
3. Хорхе Мартин – 87
4. Брэд Биндер – 81
5. Жоан Зарко – 72
 

MotoGP. Гран-при Италии. Баньяя выиграл квалификацию, Марк Маркес – 2-й, Алекс Маркес – 3-й

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4 комментария

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Luca di Montezemolo
Дукати мощь, Хонда с ямахой отстой, мир интересно не собирается свалить с этого ведра как Лоренсо.
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Birdman
Надеюсь завтра поинтереснее будет. Биндеру надо прорываться на старте, с такой максималкой можно и на прямой дукати опережать))
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Haile Selassie
Ответ Luca di Montezemolo
Дукати мощь, Хонда с ямахой отстой, мир интересно не собирается свалить с этого ведра как Лоренсо.
А какая команда его ждёт с распростертыми объятиями?
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Luca di Montezemolo
Ответ Haile Selassie
А какая команда его ждёт с распростертыми объятиями?
Лоренсо на пенсию свалил, куда может перейти мир не знаю.
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