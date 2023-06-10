MotoGP. Гран-при Италии. Баньяя выиграл спринт, Беццекки – 2-й, Мартин – 3-й, Марк Маркес – 7-й

Пилот «Дукати» Франческо Баньяя выиграл спринт на Гран-при Италии с поула.

Вторым финишировал главный преследователь Баньяи в чемпионате Марко Беццеки из «ВР46», а на третье место поднялся пилот «Прамака» Хорхе Мартин. Лидер «Хонды» Марк Маркес начал заезд вторым, однако завершил его лишь седьмым.

Стартовавший третьим гонщик «Грезини» Алекс Маркес сошел после контакта с Брэдом Биндером («КТМ») на первом круге.

Победа позволила Баньяе слегка оторваться от Беццеки в чемпионате.

Гран-при Италии

Муджелло

10 июня 2023 года

Спринт

1. Франческо Баньяя («Дукати») – 11 кругов

2. Марко Беццекки («ВР46») +0,369

3. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +0,952

4. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +1,009

5. Лука Марини («ВР46») +3,668

6. Джек Миллер («КТМ») +3,772

7. Марк Маркес («Хонда») +3,905

8. Алеш Эспаргаро («Априлия») +6,062

9. Энеа Бастианини («Дукати») +6,431

10. Фабио Куартараро («Ямаха») +6,458

11. Брэд Биндер («КТМ») +6,672

12. Мигел Оливейра («РНФ») +7,930

13. Маверик Виньялес («Априлия») +9,022

14. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +11,508

15. Микеле Пирро («Дукати») +14,344

16. Франко Морбиделли («Ямаха») +16,666

17. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») +16,725

18. Лоренцо Савадори («Априлия») +17,247

19. Рауль Фернандес («РНФ») +21,596

20. Аугусто Фернандес («Гасгас») +35,212

21. Йонас Фольгер («Гасгас») +46,189

Сошли:

Алекс Ринс («ЛЧР Хонда»)

Алекс Маркес («Грезини»)

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Франческо Баньяя – 106 очков

2. Марко Беццекки – 102

3. Хорхе Мартин – 87

4. Брэд Биндер – 81

5. Жоан Зарко – 72

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