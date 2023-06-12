Антонио Джовинацци о победе в Ле-Мане: «Я всегда верил в свой талант, несмотря на годы разочарований»

Чемпион «24 часов Ле-Мана» Антонио Джовинацци прокомментировал триумф «Феррари».

Бывший пилот «Формулы-1» выиграл гонку в экипаже с Джеймсом Каладо и Алессандро Пьер Гвиди.

«Над Ле-Маном красное небо!

Мы это сделали! Эмоции от победы в Ле-Мане в цветах «Феррари» едва ли можно описать словами. Момент, который навсегда останется в памяти.

Эта победа для всех, кто в нас верил. Спасибо!» – написал Джовинацци в соцсетях.

После финиша признался, что мечтал о победе на «24 часах Ле-Мана» с детства:

«Есть несколько гонок, которые ты постоянно смотришь ребенком. Это «24 часа Ле-Мана», Индианаполис и, конечно, гонка «Ф-1» в Монце, так что это входило в мои мечты. Сегодня мечта сбылась.

Я не был на подиуме со Спа в 2016-м, тогда серия называлась GP2. Я не выигрывал гонку с 2016-го. И вернуться на подиум, особенно тут, в Ле-Мане – это потрясающе. Должен признаться, я заплакал, потому что стольким пожертвовал в жизни. Многие годы были полны разочарований, но я всегда верил в свой талант.

То, чего «Феррари» сегодня достигла… В прошлом году в июле мы впервые выехали на трассу, а сегодня выиграли «Ле-Ман» – команда может гордиться собой», – сообщил итальянский пилот.

Джовинацци также поделился мнением о заминке на заключительном пит-стопе Пьер Гвиди:

«У меня чуть не случился инфаркт – до конца 30 минут, а у нас проблема. Но ты знаешь, что когда в машине Але с его инженерными знаниями, он сможет перезапустить ее».

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