«Ф-1» не вернется в ЮАР из-за сотрудничества страны с Россией (RacingNews365)
«Формула-1» прекратила переговоры по поводу потенциального возвращения Гран-при ЮАР.
В последние годы появлялась информация о возможной замене этапа в Бельгии на гонку на автодроме «Кьялами», где уже проводились Гран-при «Ф-1» до 1993 года.
Тем не менее, планы по включению Гран-при ЮАР в календарь «Ф-1» свернуты, сообщает RacingNews365. Как передают источники издания, решение связано с тесным сотрудничеством ЮАР и России. Южная Африка и Россия являются членами БРИКС. Кроме того, власти США обвиняли ЮАР в поставке оружия России.
В «Ф-1» не прокомментировали данную информацию, однако ожидается, что Гран-при Бельгии сохранит свой слот в обозримом будущем.
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Так вот почему ни гонок в этих странах нет, ни гонщиков.
Но очень смешно от того, что сотрудничество с РФ для Ф1 - это главная проблема с этими странами.
А что будет делать F1, если узнает, что топливо сделано из российского сырья?