« » прекратила переговоры по поводу потенциального возвращения Гран-при ЮАР.

В последние годы появлялась информация о возможной замене этапа в Бельгии на гонку на автодроме « », где уже проводились Гран-при «Ф-1» до 1993 года.

Тем не менее, планы по включению в календарь «Ф-1» свернуты, сообщает RacingNews365. Как передают источники издания, решение связано с тесным сотрудничеством ЮАР и России. Южная Африка и Россия являются членами БРИКС. Кроме того, власти США обвиняли ЮАР в поставке оружия России.

В «Ф-1» не прокомментировали данную информацию, однако ожидается, что сохранит свой слот в обозримом будущем.

3 африканские страны и Корея претендуют на проведение Гран-при «Ф-1» (The Race)