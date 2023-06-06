«Ф-1» не вернется в ЮАР из-за сотрудничества страны с Россией (RacingNews365)

Теги Гран-при Бельгии Формула-1 Гран-при ЮАР Кьялами Авто

«Формула-1» прекратила переговоры по поводу потенциального возвращения Гран-при ЮАР.

В последние годы появлялась информация о возможной замене этапа в Бельгии на гонку на автодроме «Кьялами», где уже проводились Гран-при «Ф-1» до 1993 года.

Тем не менее, планы по включению Гран-при ЮАР в календарь «Ф-1» свернуты, сообщает RacingNews365. Как передают источники издания, решение связано с тесным сотрудничеством ЮАР и России. Южная Африка и Россия являются членами БРИКС. Кроме того, власти США обвиняли ЮАР в поставке оружия России.

В «Ф-1» не прокомментировали данную информацию, однако ожидается, что Гран-при Бельгии сохранит свой слот в обозримом будущем.

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19 комментариев

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Пугливый Кот
Ответ ральф шумахер
сотрудничество с террористами? да
нигде нет доказательств .что они сотрудничают с режимом Зеленского. Иного террористического режима в Европе сейчас нет.
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Роман Абрамов
А как же гран при Бразилии и Азербайджана? Или это другое?
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Евгений Фабиянчук
Господи, какой зашквар
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Caerly
Абсолютно бредовая новость, тотально
+12
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Redmurza
К слову, впервые в ЮАР Гран-при прошел во времена апартеида, такие дела)
+7
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Graziano
Смешно даже это читать. Решение вообще не имеет ни малейшего отношения к РФ. Там столько проблем всяких!
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Michael1969
Ответ Роман Абрамов
А как же гран при Бразилии и Азербайджана? Или это другое?
Вероятно, будут проблемы с продлением контрактов: разорвать из со стороны Формулы во время действия - гигантская неустойка, не возобновлять после завершения - не вопрос.
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reteka
БРИКС - Brazil, Russia, India, China, South Africa
Так вот почему ни гонок в этих странах нет, ни гонщиков.
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Егор Егор
Ответ Michael1969
Вероятно, будут проблемы с продлением контрактов: разорвать из со стороны Формулы во время действия - гигантская неустойка, не возобновлять после завершения - не вопрос.
От Китая типа тоже откажутся? Ну-ну.
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Александр Сачков
Ответ reteka
БРИКС - Brazil, Russia, India, China, South Africa Так вот почему ни гонок в этих странах нет, ни гонщиков.
Гуанью Чжоу тихо смеется в сторонке.
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Егор Егор
Ответ reteka
БРИКС - Brazil, Russia, India, China, South Africa Так вот почему ни гонок в этих странах нет, ни гонщиков.
Китай сам не дает из-за ковидных правил, которые ослабили уже после верстки календаря.
Но очень смешно от того, что сотрудничество с РФ для Ф1 - это главная проблема с этими странами.
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Thomas Schaaf
Ответ Michael1969
Вероятно, будут проблемы с продлением контрактов: разорвать из со стороны Формулы во время действия - гигантская неустойка, не возобновлять после завершения - не вопрос.
Так Азербайджан пару месяцев назад продлился на 3 года)
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Musika
Ответ ральф шумахер
сотрудничество с террористами? да
да, в современном мире сотрудничество с западом становится зашкваром, факт.
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Кирилл Павлюченко
ЮАР поставляют оружие России?! - это какое же? - вувузеллы повышенной дальности?!
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старые кеды
маразм крепчает.
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Мыкола
"цивилизованный мир" пробил очередное дно))
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Stewee
Лютый зашквар.
А что будет делать F1, если узнает, что топливо сделано из российского сырья?
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