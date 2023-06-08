Макс Ферстаппен: «Алонсо может пилотировать на пределе и заниматься другими вещами, Хэмилтон – нет»

Макс Ферстаппен выделил качество, отличающее его и Фернандо Алонсо от Льюиса Хэмилтона.

Пилот « » полагает, что является многогранным спортсменом, подобно легенде мирового футбола Йохану Кройффу. Будущий двукратный чемпион «Ф-1» встретился с трехкратным обладателем Золотого мяча на предсезонных тестах 2016 года – тогда экс-футболист болел раком легких.

«Это был очень приятный разговор. Мы знали, что он очень болен. Он очень стремился понять мир «Ф-1» и, думаю, гордился тем, что нидерландец выступает в «Ф-1» и, может, является будущей большой звездой. Он рассказывал истории из футбола.

Он также сказал: «Учитывая болезнь, есть ощущение, что я веду 2:1 к перерыву, но еще нужно дотянуть до конца». Он был полон надежды, но, к сожалению, через несколько недель скончался.

Люди вроде него насколько талантливы, что могут играть в футбол или гоняться, и при этом обладать огромными способностями для того, чтобы думать о других вещах. Мне кажется, он был таким как игрок и тренер. Его видение простиралось гораздо шире, чем у большинства других людей», – поделился воспоминаниями Ферстаппен.

Макс полагает, что тоже обладает такой особенностью, как и пилот « »:

«Хочется думать, что в «Ф-1» это тоже дает большое преимущество. Такое не натренируешь. Лишь у немногих пилотов есть подобное качество.

У Фернандо, безусловно – я это чувствую по тому, как он обращается с машиной, подмечает детали, демонстрирует дополнительные способности: он может пилотировать на пределе и думать о других вещах».

О гонщике « » Хэмилтоне Ферстаппен такого сказать не может:

«Нет, потому что Фернандо выделяется этим больше. Пожалуй, меня начнут ненавидеть за это, но я так вижу».

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