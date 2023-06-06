Кристиан Хорнер: «Ферстаппен на другом уровне, он узнал звонок Марко из болида»
Кристиан Хорнер нашел еще один повод восхититься пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.
В практике перед Гран-при Испании двукратный чемпион «Формулы-1» узнал рингтон советника «Ред Булл» Гельмута Марко, когда находился в болиде и разговаривал с инженером по радио.
«У кого-то телефон звонит. Это Гельмута?» – произнес Ферстаппен.
Хорнер поделился мнением о прогрессе Макса со времен первой победы – она тоже случилась в Барселоне в 2016 году:
«Мне кажется, в 2016-м он был очень «сырым». Он был невероятно быстрым, с огромным талантом от природы.
Природный талант и колоссальные способности на месте, но, думаю, он стал опытным, всесторонне развитым гонщиком, [психологически] готовым.
Он узнал звонок Гельмута Марко из болида – у него есть те дополнительные способности, которые выводят его на другой уровень. И впечатляет, что он до сих пор прибавляет», – заявил руководитель «Ред Булл».
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Алонсо, вон, тоже недавно из кокпита трансляцию на больших экранах на чилле комментировал )