Кристиан Хорнер: «Ферстаппен на другом уровне, он узнал звонок Марко из болида»

Теги Гран-при Испании Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Макс Ферстаппен Авто

Кристиан Хорнер нашел еще один повод восхититься пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

В практике перед Гран-при Испании двукратный чемпион «Формулы-1» узнал рингтон советника «Ред Булл» Гельмута Марко, когда находился в болиде и разговаривал с инженером по радио.

«У кого-то телефон звонит. Это Гельмута?» – произнес Ферстаппен.

Хорнер поделился мнением о прогрессе Макса со времен первой победы – она тоже случилась в Барселоне в 2016 году:

«Мне кажется, в 2016-м он был очень «сырым». Он был невероятно быстрым, с огромным талантом от природы.

Природный талант и колоссальные способности на месте, но, думаю, он стал опытным, всесторонне развитым гонщиком, [психологически] готовым.

Он узнал звонок Гельмута Марко из болида – у него есть те дополнительные способности, которые выводят его на другой уровень. И впечатляет, что он до сих пор прибавляет», – заявил руководитель «Ред Булл».

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3 комментария

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Ира Гага
память к ней уже возвращается. нужен толчок. она вспомнила, Александр Борисыыыч, вы - гений!!
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Minuvert
У Марко мелодия из "Бумера" на звонке, че её не узнать-то?
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Nick
Это говорит не о "другом уровне", а лишь о том, что в хорошем болиде можно расслабиться и заметить то, на что в других обстоятельствах не хватит концентрации )
Алонсо, вон, тоже недавно из кокпита трансляцию на больших экранах на чилле комментировал )
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