Запрет политических заявлений в «Ф-1», мощный мотор «Феррари», Шварцман может перейти в «Индикар» и другие события автоспорта за неделю

Sports.ru представляет дайджест самых впечатляющих событий «Формулы-1» и других гоночных серий за прошедшую неделю.

1. ФИА запретила пилотам «Ф-1» делать несогласованные политические заявления или давать комментарии на религиозные или личные темы, если это противоречит общему принципу соблюдения нейтралитета.

2. Операционная мощность двигателя «Феррари» в сезоне-2023 вырастет на 30 л.с., сообщает испанское издание Soymotor.

3. Шварцман проведет тесты в «Индикаре», утверждает Racer. Уже известно, какая команда рассматривает приглашение тест-пилота «Феррари» на сезон-2024.

4. Сьюзи Вольфф может стать руководителем «Уильямса». В декабре команду покинули Йост Капито и технический директор Франсуа-Ксавье Демезон.

5. Картинговая команда заключила контракт с российским гонщиком Северюхиным и разорвала соглашение спустя неделю. Ранее картингиста дисквалифицировали за нацистское приветствие.

6. Ньюи рассказал, какими должны быть болиды будущего: легкими, компактными и более эффективными. Также босс конструкторского бюро «Ред Булл» высказал сомнения в целесообразности перехода «Ф-1» на электричество.

7. Уход Бинотто из «Феррари»: Марко в недоумении от решения Скудерии, а ван дер Гарде считает, что новый руководитель Вассер способен повторить успехи Тодта.

8. Ферстаппен стал лучшим пилотом «Ф-1» по версии RaceFans и гонщиком года по версии Autosport. В топ-10 второго рейтинга попали представители «Мерседеса», Рованпера и Вандорн, но не Алонсо.

Главные цитаты

Нико Хюлькенберг: «Если бы не я, место Шумахера в «Хаасе» занял бы кто-то другой»

Фернандо Алонсо о шансе на третий титул: «Я бы не продолжал выступать в «Ф-1», если бы не верил в это»

Гельмут Марко: «Возможности болида «Ред Булл» – это скорость Переса. Чеко очень хороший гонщик, но он не Ферстаппен»

Карлос Сайнс: «Стабильный Карлос 2021 года может бороться за титул, используя полученный опыт»

Пьер Гасли: «Хаос на рынке пилотов запустил Алонсо, когда решил уйти в «Астон Мартин»

Гельмут Марко о Феттеле и Ферстаппене: «У одного аналитический подход, другой полагается на ощущения – результат одинаков»

🔔 Стартует «Дакар-2023»

Ралли-рейд пройдет с 1 по 15 января в Саудовской Аравии. А пока можно ознакомиться с маршрутом, расписанием этапов и ключевыми участниками гонки.

Интересные посты в разделе

Шумахер без места в «Ф-1» и «Феррари» – что дальше? Настройка «Мерседеса» под Хэмилтона и гонки по грязи (почти как Мазепин)

Что будет с командами «Ред Булл» в «Ф-1» после смерти владельца Матешица? Автономии конец, их выставили на продажу?

Новый чемпион MotoGP – могучий: заставил завод переделать мотор, уехал пьяным в канаву и сохранил права, прославил академию Валентино Росси

Подарок Сайнсу от «Феррари» – уникальный именной суперкар. За $600 тысяч и с рекордным мотором на 830 л.с.