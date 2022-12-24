Ферстаппен – лучший гонщик 2022 года по версии Autosport, Рованпера – 3-й, Вандорн – 6-й, Алонсо не попал в топ-10

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Издание Autosport опубликовало рейтинг 50 лучших пилотов 2022 года.

Журналисты рассматривали участников всех основных автоспортивных чемпионатов. Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, во второй раз подряд ставший лучшим в «Формуле-1», занял первое место, вторым стал вице-чемпион Шарль Леклер из «Феррари».

В топ-10 вошли еще три представителя «Ф-1»: пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (4-е место) и Джордж Расселл (5-е), а также Ландо Норрис из «Макларена» (9-е). В число 50 лучших попали Фернандо Алонсо («Альпин», 13-е), Карлос Сайнс («Феррари», 14-е), Серхио Перес («Ред Булл», 18-е), Эстебан Окон («Альпин», 23-е), Себастьян Феттель («Астон Мартин», 29-е), Валттери Боттас («Альфа Ромео», 31-е), Алекс Албон («Уильямс», 33-е) и Кевин Магнуссен («Хаас», 45-е).

Чемпион мира по ралли Калле Рованпера занял третью позицию, лучший в «Формуле E» Стоффель Вандорн – шестую. Также в десятке оказались вице-чемпион и чемпион «Индикара» Джозеф Ньюгарден и Уилл Пауэр и трехкратный обладатель титула Supercars Шейн ван Гисберген. Чемпион NASCAR Cup Джоуи Логано расположился на 11-й строчке, победители WEC и «24 часов Ле-Мана» Брендон Хартли и Себастьян Буэми стали 22-м и 30-м.

Лучшие пилоты 2022 года (Autosport)
 
1. Макс Ферстаппен («Ф-1»)
2. Шарль Леклер («Ф-1»
3. Калле Рованпера (чемпионат мира по ралли)
4. Льюис Хэмилтон («Ф-1»)
5. Джордж Расселл («Ф-1»)
6. Стоффель Вандорн («Формула E»)
7. Джозеф Ньюгарден («Индикар»)
8. Уилл Пауэр («Индикар»)
9. Ландо Норрис («Ф-1»)
10. Шейн ван Гисберген (Supercars)
 

Весь список можно посмотреть здесь.

Наш рейтинг гонщиков «Ф-1»: с Ферстаппеном сравним только Леклер, за ними – Хэмилтон и Алонсо

Ферстаппен – лучший пилот «Ф-1» 2022 года по версии RaceFans, Норрис и Леклер – в топ-3, Хэмилтон – 6-й

2 комментария

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Леклер выше Норриса?
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iden prime
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Сейчас кто то заплачет)
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