Гельмут Марко: «Возможности болида «Ред Булл» – это скорость Переса. Чеко очень хороший гонщик, но он не Ферстаппен»

Советник « » заявил, что в чемпионате 2022 года во многом была достигнута благодаря таланту .

По словам Марко, истинный, обычный уровень болида «Ред Булл» отражает скорость . В то время как Ферстаппен умеет выжимать из техники больше, чем то, на что она способна в обычных обстоятельствах.

Не стал отрицать Марко и тот факт, что победа была достигнута за счет более слаженных действий:

«Мы определенно извлекли пользу из стратегических ошибок «Феррари», из их невезения, из проблем с мотором. По ходу сезона они развивали свою машину таким образом, что она начала все сильнее изнашивать шины. Это добавило нам уверенности в гонках. Думаю, что оказавшись в 46 очках позади после трех стартовых гонок мы поняли, что сейчас нам как никогда важно собраться.

Более того, в начале сезона наш болид весил на 20 кг больше минимальной нормы. Этот запас стал надежным резервом для сокращения времени прохождения круга на трассе, когда мы начали снижать вес болида.

В аэродинамической трубе вы видите показатели прижимной силы болида, но поначалу это лишь теория. С другой стороны, каждый уходящий килограмм на практике преобразовывается в выигрыш времени на круге. В результате поведение и пилотаж гонщиков тоже меняются, и в итоге Ферстаппен смог воспользоваться этим оптимальным образом. А когда Макс способен раздвигать границы возможностей болида и уверен в себе, это нельзя сравнивать с тем, когда предельные возможности болида пытается осознать другой пилот. Возможности нашего болида – это скорость Переса. А Перес очень хороший гонщик «Формулы-1». Но он не Ферстаппен.

Мы также явно были лучше конкурентов в плане исполнения стратегии. Мы принимали верные решения в большинстве случаев. А также нужно учитывать уровень Ферстаппена. С Максом мы знаем, что он сможет развить необходимый для исполнения стратегии темп и что он умеет беречь шины. Макс вообще превратился в настоящего заклинателя шин. Лучшим примером можно назвать Гран-при Абу-Даби. Когда Перес и Леклер начали подбираться за счет слип-стрима, Макс прибавил в темпе и оторвался еще на 0,3 секунды. У него почти постоянно есть такой запас скорости».

Макс Ферстаппен высказался о жестком воспитании в лицо отцу – под камеры на ток-шоу. Реакция Йоса – 🙄