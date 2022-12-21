Пьер Гасли: «Хаос на рынке пилотов запустил Алонсо, когда решил уйти в «Астон Мартин»

Пилот «Альпин» прокомментировал свой переход во французскую команду из «Альфа Таури».

По словам Гасли он не рассматривал возможность перехода в «Альпин» до того, как Себастьян Феттель объявил о завершении карьеры, а неожиданно решил перейти в « », запустив целую цепочку переходов.

«Нет, но ты всегда стараешься отслеживать ситуацию на рынке пилотов. В какой-то момент стало казаться все более и более вероятным, что Даниэль Риккардо сохранит свое место в «Макларене», и что наши с ним действовавшие тогда контракты истекут одновременно – и что мы оба окажемся на рынке в конце 2023 года.

Фернандо же в « » предлагали продление контракта на один год. Так что в тот момент варианты на сезон-2024 могли быть самыми разными.

Я был подписан на выступления в « » до конца действия моего контракта с «Ред Булл», но затем вся картине полностью изменилась в тот момент, когда Фернандо решил уйти в «Астон Мартин».

Это запустило весь последовавший за данным событием хаос. И для меня в конечном итоге этот хаос оказался положительным. Ведь для меня в итоге открылась потрясающая возможность перейти в «Альпин». Так что да, это получилось неожиданным», – рассказал Гасли.

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