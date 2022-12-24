Гельмут Марко о Феттеле и Ферстаппене: «У одного аналитический подход, другой полагается на ощущения – результат одинаков»

сравнил многократных чемпионов и .

«Безусловно, Макс заводился быстрее, особенно на раннем этапе карьеры. [После провальной квалификации в Сингапуре] он выпрыгнул из машины – я никогда не видел, чтобы он делал это так быстро – и побежал через пит-лейн. Любой, кто оказался бы на его пути, тут же упал бы.

У одного более аналитический подход, другой в большей степени полагается на ощущения. Но суть в том, что результат одинаков», – заявил советник «Ред Булл» в эфире ServusTV.

Марко высказался о том, что на счету Феттеля четыре титула в «Формуле-1», а Ферстаппен завоевал лишь два:

«Но он (Макс) моложе. Может, он даже выиграет четыре чемпионства.

Слава богу, что мы получили возможность работать с ними обоими, а также предоставили им подходящую технику».

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