Гельмут Марко о смене руководителя «Феррари»: «Бинотто хорош и как инженер, и как политик. Его просто перегрузили чрезмерным количеством задач»

Советник « » прокомментировал перестановки в руководстве «Феррари».

покинул пост руководителя «Феррари» по окончании сезона, его место с 9 января 2023 года займет :

«В случае с «Феррари», я не вполне понял эту замену. На мой взгляд, Бинотто очень хорош и как инженер, и как политик. Его просто перегрузили чрезмерным количеством задач. Было бы вполне достаточно назначить сильного специалиста на должность спортивного директора, чтобы тот помогал Бинотто в работе на трассе и со стратегией. А с приходом нового человека, который также возьмет на себя множество разных обязанностей, позиции «Феррари» только ослабнут».

Марко также согласился с тем, что в свете многочисленных перестановок в руководстве нескольких команд сильнейшие позиции, во многом благодаря стабильности, в новом сезоне будут занимать «Ред Булл» и «Мерседес»:

«Да, безусловно. Благодаря стабильности и преемственности».

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