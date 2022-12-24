Гидо ван дер Гарде: «Вассер способен поднять «Феррари» на новые высоты и может стать новым Тодтом»

Гидо ван дер Гарде похвалил «Феррари» за замену на .

По мнению экс-пилота «Формулы-1», расставание с Бинотто было неизбежным.

«Ему предоставили выбор, думаю: либо мы тебя выкидываем, либо сделаем по-хорошему – скажешь, что увольняешься. Реализовался второй вариант. Но было очевидно, что ему нужно уйти. Он очень хороший парень и построил очень быструю машину, но «Феррари» в этом году упустила несколько побед. Как ни посмотри, босс команды несет за это ответственность», – заявил Гидо.

Нидерландец считает, что Фредерик Вассер, управлявший командой « », станет отличным руководителем Скудерии. Кроме этого, ван дер Гарде не исключил, что Вассер повторит титулы Жана Тодта:

«Очень хороший выбор. У него есть опыт, он понимает, как привести команду к чемпионству. Пусть в «Формуле-1» такое пока не удавалось, однако во всех других категориях он работал успешно. Команда [«Альфа Ромео»] провела лучший сезон за десять лет, создала очень хороший болид и весьма здорово выступала в начале года. Вассер расставил нужных людей на нужные места. Он настоящий лидер, который способен поднять «Феррари» на новые высоты. Он может стукнуть кулаком по столу и не любит пустую болтовню. Он способен действовать жестко. Поэтому я считаю, что он подходящий человек для «Феррари».

Ему нужно изучить всю команду. Конечно, со стратегической точки зрения она проявила себя не очень хорошо. То же касается коммуникации между инженерами и пилотами. Так что Вассеру следует посмотреть на общую картину и, как в «Альфе», расставить нужных людей на нужные места. Это потребует времени, но оно того стоит, потому что он может стать новым в плане успеха в «Феррари».

Ван дер Гарде рассказал и о личном опыте работы с Вассером в Евросерии «Формулы-3» в 2006-м:

«Он всегда говорит то, что у него на уме, и не играет в политические игры. Гонщикам он высказывает жесткие вещи, но это заставляет лучше работать. В свое время мы довольно часто спорили, однако всегда оставались на связи и даже стали в каком-то смысле друзьями.

Я очень уважаю его достижения и работу в качестве руководителя. И он тоже меня зауважал, ведь я отстаивал свою точку зрения, порой выжимал больше возможного и добивался успехов. Когда наша команда «Рейсинг Тим Нидерланды» стала чемпионом мира по гонкам на выносливость [в категории LMP2 Pro/Am] в прошлом году, он поздравил меня, послал очень милое сообщение».

Наконец, пилот сравнил Фредерика и Маттиа:

«У Бинотто большие способности, и за последние годы он привнес некоторые хорошие вещи в «Феррари». Но нужен и характер победителя – у Вассера он присутствует в большей степени. «Феррари» необходимо изменить культуру команды в этом отношении. Есть два хороших гонщика, хорошая машина, а теперь и хороший руководитель.

Нужно самим одерживать гораздо больше побед. Выиграют ли они у – другой вопрос, но они должны были куда чаще побеждать и дольше оставаться в борьбе за титул. С Вассером во главе ситуация должна улучшиться».

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