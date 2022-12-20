Эдриан Ньюи: «Формуле-1» нужны болиды, которые будут меньше, легче, и эффективнее с точки зрения расхода энергии»

Глава конструкторского бюро « » выразил сомнения в целесообразности общего стремления перевода автомобилей на электроэнергию и борьбы с выбросами углекислых газов.

Ньюи признал, что вопросы, касающиеся защиты окружающей среды, являются чрезвычайно важными. Но при этом методы, которые используются людьми в данном контексте – в том числе в «Формуле-1», – вызывают у него огромные вопросы:

«Безусловно, « » может и должна играть свою роль в решении данных вопросов. Но потом мы приходим ко всем этим дискуссиям о том, каким должен источник этой энергии. Что это должно быть – электричество, биотопливо, синтетическое топливо, водород? В данном вопросе мы имеем дело с огромным количеством дезинформации, в особенности если говорить о вопросе электрической энергии.

Люди начинают осознавать, что выбросы углекислого газа от производства электромобилей намного выше, чем от производства автомобиля с бензиновым двигателем. А все предположения о том, что электроэнергия, получаемая от ветра и солнца, не ведет за собой никаких выбросов – попросту неверны.

Для строительства ветряных турбин требуется просто колоссальное количество бетона, а это само по себе является одним из главных источников выбора CO2. Эти конструкции также содержат большое количество меди и алюминия, на этапе производства из них выделяется очень большой объем вредных для окружающей среды веществ. Так что ни о каких нулевых выбросах в данном случае речи не идет».

Ньюи добавил, что проблемы существуют и в контексте «Формулы-1». Например, нынешние болиды, несмотря на использование гибридных технологий, выделяют в атмосферу больше углекислого газа просто за счет увеличения веса всей конструкции:

«Никто почему-то не говорит о количестве энергии, необходимой для того, чтобы эти болиды вообще могли двигаться. Точно так же, как правительства стран влияют на автопроизводителей, нечто похожее происходит и в «Формуле-1». И некоторые изменения в «Ф-1» были лоббированы.

На мой взгляд, «Формуле-1» нужны болиды, которые будут меньше, легче, и эффективнее с точки зрения расхода энергии. Наши болиды становятся все больше и тяжелее, при этом теряя в аэродинамической эффективности. Так что с новыми правилами «Ф-1», к сожалению, добилась прямо противоположного результата.

Ясно и то, что «Ф-1», да и вся автомобильная индустрия в целом, к сожалению помешана на размерах. И то, на чем ездит машина – на бензине или батареях, – это неправильный вопрос.

Гораздо большей проблемой является то, какой объем энергии вам нужен, чтобы в принципе сдвинуть с места эту чертову штуку. И не важно, из какого источника эту энергию вы получаете. Кажется, при составлении технических правил «Ф-1» этот фактор не учитывался. Ведь этого, понятное дело, не хотят крупные автопроизводители. По крайней мере, так кажется мне».

Вторые по скорости гонки мира после «Ф-1» переходят на лен – из него сделают почти весь корпус болида. Впервые в автоспорте