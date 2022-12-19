Сьюзи Вольфф может стать руководителем «Уильямса» (Роджер Бенуа)

Новым руководителем « » может стать .

По информации одного из старейших журналистов в паддоке «Формулы-1» Роджера Бенуа, исполнительный директор «Вентури» в «Формуле E» и жена босса «Мерседеса» Тото Вольффа считается одним из главных претендентов на то, чтобы возглавить «Уильямс».

Вольфф ранее была тест-пилотом «Уильямса» и является последней на данный момент женщиной, садившейся за руль болида «Формулы-1» в пятничной практике – на Гран-при Великобритании 2014 года.

В «Уильямсе» находятся в поисках нового руководителя и технического директора после ухода из команды Йоста Капито и Франсуа-Ксавье Демезона.

Четыре команды «Ф-1» сменили шефов за месяц. Остальные постят в соцсети: «а вот наш босс!», «узнал, что в топе долгожителей»