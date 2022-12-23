Команда «Леннокс Рейсинг» разорвала контракт с российским картингистом Северюхиным через неделю после подписания

Команда «Леннокс Рейсинг» расторгла контракт с российским картингистом Артемом Северюхиным.

Северюхин оказался в центре скандала в апреле 2022 года, когда во время церемонии награждения на подиуме после португальского этапа чемпионата Европы по картингу показал нацистский жест.

После инцидента команда WARD сразу разорвала контракт с Северюхины. В ФИА же дисквалифицировали гонщика с португальского этапа, заключив, что своими действиями тот нарушил сразу пять пунктов регламента. Сам гонщик неоднократно приносил извинения за допущенную ошибку.

Перед началом сезона-2023 контракт с Северюхиным заключила команда «Леннокс Рейсинг». Объявление было сделано 15 декабря.Однако уже через неделю, 22 декабря, команда сделала новое заявление, в котором сообщила о разрыве соглашения с Северюхиным.

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