Команда «Леннокс Рейсинг» разорвала контракт с российским картингистом Северюхиным через неделю после подписания

Теги ФИА картинг Артем Северюхин Авто

Команда «Леннокс Рейсинг» расторгла контракт с российским картингистом Артемом Северюхиным.

Северюхин оказался в центре скандала в апреле 2022 года, когда во время церемонии награждения на подиуме после португальского этапа чемпионата Европы по картингу показал нацистский жест.

После инцидента команда WARD сразу разорвала контракт с Северюхины. В ФИА же дисквалифицировали гонщика с португальского этапа, заключив, что своими действиями тот нарушил сразу пять пунктов регламента. Сам гонщик неоднократно приносил извинения за допущенную ошибку.

Перед началом сезона-2023 контракт с Северюхиным заключила команда «Леннокс Рейсинг». Объявление было сделано 15 декабря.Однако уже через неделю, 22 декабря, команда сделала новое заявление, в котором сообщила о разрыве соглашения с Северюхиным.

Наш 15-летний картингист на подиуме показал нацистский жест и... расхохотался. Мама говорит, что он просто слал сердечки

Российского картингиста, показавшего нацистское приветствие, дисквалифицировали

1 комментарий

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Иван Алейников
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Вон РФС в Азию переходит. Так пусть и этот картингист тоже
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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