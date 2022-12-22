Нико Хюлькенберг: «Если бы не я, место Шумахера в «Хаасе» занял бы кто-то другой»

Пилот «Хааса» прокомментировал свой переход в команду, в которой он заменил своего соотечественника .

По словам Хюлькенберга, он думал только о своем будущем и не рассматривал то, что отбирает место у соотечественника.

«Мы с Миком давно не общались. На самом деле мы с ним в принципе не так часто разговаривали за все это время. К тому же, Мик представляет совсем другое поколение. У нас с ним никогда не было таких отношений, как у Мика с Себастьяном Феттелем. Все сложилось так, как сложилось. Если бы не я, место Мика занял бы кто-то другой.

Главное в «Формуле-1» – результаты и уровень выступлений. Если ты сумел убедить команду своими выступлениями и даешь результат, то у тебя будет работа, на тебя будет спрос. Если нет – то все закончится очень быстро», – рассказал Хюлькенберг.

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