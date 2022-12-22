Фернандо Алонсо о шансе на третий титул: «Я бы не продолжал выступать в «Ф-1», если бы не верил в это»

Пилот «Астон Мартин» заявил, что по-прежнему надеется выиграть третий чемпионский титул.

По словам Алонсо, он не остался бы в «Формуле-1», если бы не верил в возможность все-таки стать трехкратным чемпионом до окончания карьеры.

«Нет. Я бы такого не принял. Я бы не продолжал выступать в «Ф-1», если бы не верил, что у меня есть шанс. Я не знаю, какова вероятность этого – может 1 процент, а может 10, – но я продолжаю гоняться только потому, что верю в то, что у меня есть этот шанс.

Сократить текущее отставание « » от лидеров уже в следующем году будет невозможно. Но мы должны заложить фундамент на будущее, заложить основу будущих болидов, работать лучше конкурентов.

Конкуренция в «Ф-1» очень высока, чтобы выиграть чемпионат нужно сделать что-то особенное. Я со своей стороны готов это сделать и жду того же от команды», – рассказал Алонсо.

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