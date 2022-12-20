Операционная мощность двигателя «Феррари» в сезоне-2023 вырастет на 30 л.с. (Soymotor)

В «Феррари» ожидают значительного роста мощности двигателя в сезоне-2023. Изначально в «Феррари», учитывая заморозку возможности дальнейшего развития силовой установки, делали ставку именно на мощность, чтобы успеть внести все необходимые доработки.

В то время как надежность техники может быть повышена за счет использования других технических средств, которые не подпадают под определение доработки мотора, направленные на повышение мощности.

Текущая заморозка дальнейшего развития силовых установок будет действовать до 2026 года, когда в силу должен вступить новый моторный регламент.

По информации Soymotor, в прошедшем сезоне «Феррари» использовала свой двигатель далеко не на всю мощность – поскольку при работе на максимуме возможностей риск технической поломки значительно возрастал.

Теперь же, в рамках конструкции нового болида, «Феррари» удалось реализовать несколько технических решений, что должно позволить использовать всю мощность двигателя в новом сезоне, при этом излишне не увеличивая риск технической поломки. В то время как ранее использовать максимальные возможности мотора в «Феррари» решались только в квалификациях – в основном в третьем сегменте.

Сообщается, что операционная мощность двигателя «Феррари», которой команда сможет пользоваться на Гран-при, вырастет на 30 л.с.

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