Участники «Дакара-2023»: Леб, Аль-Аттия, Сайнс-старший, Сандерленд и другие звезды

С 1 по 15 января в Саудовской Аравии пройдет ралли-рейд «Дакар-2023».

В заезде примут участие 820 спортсменов и 453 экипажа в классах мотоциклов, квадроциклов, внедорожников, грузовиков, мотовездеходов, а также в категории «Классика» среди внедорожников и грузовиков.

Список ключевых участников

Мотоциклы

Сэм Сандерленд («Гасгас», Великобритания)

Рикки Брейбек («Хонда», США)

Хоан Барреда Борт («Хонда», Испания)

Пабло Кинтанилья («Хонда», Чили)

Тоби Прайс («КТМ», Австралия)

Кевин Бенавидес («КТМ», Аргентина)

Маттиас Валькнер («КТМ», Австрия)

Квадроциклы

Александр Жиру («Ямаха», Франция)

Мануэль Андухар («Ямаха», Аргентина)

Франсиско Морено Флорес («Ямаха», Аргентина)

Камиль Вишневски («Ямаха», Польша)

Пабло Копетти («Ямаха», США)

Внедорожники

Нассер Аль-Аттия («Тойота», Катар)

Себастьян Леб (BRX, Франция)

Язид Аль-Раджи («Тойота», Саудовская Аравия)

Стефан Петерансель («Ауди», Франция)

Жинель де Виллерс («Тойота», ЮАР)

Карлос Сайнс-старший («Ауди», Испания)

Маттиас Экстрем («Ауди», Швеция)

Денис Кротов («Мини», Кыргызстан)

Игнасио Касале («Ямаха», Чили)

Мотовездеходы SSV

Марек Гочал («Кан-Ам», Польша)

Жерар Фаррес Гель («Кан-Ам», Испания)

Михал Гочал («Кан-Ам», Польша)

Николас Кавильясо («Кан-Ам», Аргентина)

Грузовики

Кес Кулен (Нидерланды, «Ивеко»)

Мартин Мацик (Чехия, «Ивеко»)

Янус ван Кастерен (Нидерланды, «Ивеко»)

Алеш Лопрайс (Чехия, «Прага»)

Расписание этапов «Дакара-2023»