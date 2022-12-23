Ферстаппен – лучший пилот «Ф-1» 2022 года по версии RaceFans, Норрис и Леклер – в топ-3, Хэмилтон – 6-й

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен был признан лучшим гонщиком сезона-2022 по версии издания RaceFans.

Ферстаппен возглавил рейтинг, который ежегодно составляют журналисты издания. В топ-3 вместе с Ферстаппеном попали Ландо Норрис и Шарль Леклер.

Рейтинг пилотов «Ф-1» сезона-2022 по версии RaceFans

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Ландо Норрис («Макларен»)

3. Шарль Леклер («Феррари»)

4. («Альпин»)

5. Джордж Расселл (« »)

6. («Мерседес»)

7. («Астон Мартин»)

8. Эстебан Окон («Альпин»)

9. Серхио Перес («Ред Булл»)

10. Карлос Сайнс (« »)

11. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

12. Кевин Магнуссен («Хаас»)

13. Алекс Албон («Уильямс»)

14. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

15. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

16. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

17. Юки Цунода («Альфа Таури»)

18. Мик Шумахер («Хаас»)

19. Даниэль Риккардо («Макларен»)

20. Николас Латифи («Уильямс»)

Что будет с командами «Ред Булл» в «Ф-1» после смерти владельца Матешица? Автономии конец, их выставили на продажу?