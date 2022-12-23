Ферстаппен – лучший пилот «Ф-1» 2022 года по версии RaceFans, Норрис и Леклер – в топ-3, Хэмилтон – 6-й

Теги рейтинги Феррари Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Уильямс Альфа Таури Себастьян Феттель Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Астон Мартин Даниэль Риккардо Кевин Магнуссен Эстебан Окон Николас Латифи Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Мик Шумахер Чжоу Гуаньюй Шарль Леклер Ланс Стролл Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Альфа Ромео Юки Цунода Альпин Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен был признан лучшим гонщиком сезона-2022 по версии издания RaceFans.

Ферстаппен возглавил рейтинг, который ежегодно составляют журналисты издания. В топ-3 вместе с Ферстаппеном попали Ландо Норрис и Шарль Леклер.

Рейтинг пилотов «Ф-1» сезона-2022 по версии RaceFans

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Ландо Норрис («Макларен»)

3. Шарль Леклер («Феррари»)

4. Фернандо Алонсо («Альпин»)

5. Джордж Расселл («Мерседес»)

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

7. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)

8. Эстебан Окон («Альпин»)

9. Серхио Перес («Ред Булл»)

10. Карлос Сайнс («Феррари»)

11. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

12. Кевин Магнуссен («Хаас»)

13. Алекс Албон («Уильямс»)

14. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

15. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

16. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

17. Юки Цунода («Альфа Таури»)

18. Мик Шумахер («Хаас»)

19. Даниэль Риккардо («Макларен»)

20. Николас Латифи («Уильямс»)

Что будет с командами «Ред Булл» в «Ф-1» после смерти владельца Матешица? Автономии конец, их выставили на продажу?

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Batt Monner
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Неплохой, вполне справедливый рейтинг
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Великий Алонсо
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Алонсо лучший пилот 2022 по моему авторитетному мнению, Ферстаппен второй, Хэмилтон замыкает топ-10
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий